ZAŠTO NISAM PTIČICA DA LETIM DALEKO... Karić posjetio sina u ZATVORU! Uputio mu tužne riječi, svratio i kod njega!

Osman Karić posjetio je sina Stefana u zatvoru u Sremskoj Mitrovici i odmah se oglasio na mrežama.

Izvor: Printscreen/Ekskluzivno/ATA IMAGES/Antonio Ahel/Pink tv /printscreen

Bivši učesnik Zadruge, Stefan Karić nalazi se u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Njenu je određen pritvor od 30 dana jer se sumnjiči da je na jednoj svadbi brutalno pretukao starletu Natašu Šaviju i naneo joj teške povrede lica. Stefanov otac Osman ranije je ispričao šta se desilo kobne večeri, a sada je odlučio da posjeti sina.

Pre nego što je otišao do zatvora, Osman je posjetio Stefanovog druga iz rijalitija Mikija Đuričića, kojem je donio omiljene stripove. Nakon Kupinova zaputio se ka Sremskoj Mitrovici. Nije poznato da li je Osman uspio da posjeti Stefana i vidi se sa njim, ali je na svom Instagram storiju okačio zgradu zatvora.

Osman je snimio zatvor i objavio stori uz pjesmu "Zašto nisam ptičica da letim daleko", koju u originalu izvodi Boban Zdravković.

Izvor: Instagram/karic_osman

Starleta Nataša Šavija nakon prebijanja smještena je bila u bolnicu gdje je imala dvije operacije nakon kojih je puštena na kućni oporavak. Ona je i dalje u teškom stanju, a kako je sama izjavila nedavno, situacija se zakomplikovala. Starleta se ranije javno obratila i Osmanu, kao i advokatu njegovog sina.

Izvor: Instagram/karic_osman

"Molim sve novinare za razumevanje, trenutno nisam u mogućnosti da dajem izjave i izvještavam o stanju i daljim procedurama. Nisam dobro, nije nimalo lako i ovo je ozbiljnije što sam mislila, za šta imam pokriće u vidu dokumentacije, da ne ispadne da kumam za nešto što je bezazleno. Molim Boga da se sve dobro i što prije završi, a onda ću ispričati kroz šta sam sve prošla. Ne zbog medijskog prostora, to me najmanje interesuje, nego kao što vidim po 'nečijim' sramnim izjavama da sam ja zapravo dobro, da 'dramim' bez razloga, a time sam sebi uskače u stomak, jer da zna šta je moglo da mi bude (i to uopšte ne pretjerujem, ne mogu to ni da prevalim preko usta), molio bi Boga samo da budem dobro (zbog svog najmilijeg jelte). Ne dam da se pere i to je moje pravo. Iza svake riječi stojim i to će se dokazati. Nadam se da ovo golgoti dolazi uskoro kraj i da ću biti dobro, to mi je sad najbitnije", napisala je Šavija na svom Instagram storiju.