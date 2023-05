OBJAVILA SNIMAK IZ KUĆE U KAČAREVU: Ovdje je odrasla Teodora Džehverović!

Pjevačica Teodora Džehverović objavila snimak iz kuće u Kačarevu u kojoj je odrasla

Izvor: TikTok/muzikabiosamtu/Instagram/teodoradzehverovic

Pjevačica Teodora Džehverović važi za jednu od najpopularnijih pjevačica na domaćoj sceni, a poslednjih nedelja je u centru pažnje zbog pojavljivanja na košarkaškim utakmicama i brojnim, izazovnim klipovima na društvenim mrežama.

Prije izvesnog vremena je društvene mreže zapalio tvit da je sa majkom čistila ulaze u Pančevu u kojem su živjeli kao podstanari.

Njena majka Gordana Džehverović je otkrila da su je sestre izbacile iz porodične kuće u Kačarevu, nakon čega se s djecom preselila u podstanare u Pančevo. Tom prilikom je otkrila da je po dolasku u zgradu gdje će živjeti očistila cijeli ulaz, jer je bio prljav.

"Kad su sestre htjele da me pošalju u ludnicu otišla sam s djecom u Pančevo iz Kačareva i postala sam podstanar. Kada sam ušla u zgradu u koju sam se uselila, vidjela sam da je sve prljavo i zapušteno, pa sam sa Teodorom riješila da sve to počistim. Ubrzo nakon toga sam se dogovorila sa stanarima da to radimo redovno za platu što nam je dobro došlo za plaćanje režija".

Sada je Teodora na Instagramu objavila snimak iz Kačareva, kuće u kojoj je odrasla, tačnije sa terase na kojoj je nekada "držala koncerte".

Pogledajte: