"VARALA ZVEZDANA S POZNATIM PJEVAČEM DOK JE BIO U ZATVORU": Ana krila dnevnik 10 godina, isplivale NAJVEĆE tajne?!

Ana Ćurčić je navodno svoj dnevnik dala na čuvanje kumi Mileni Kačavendi i još jednoj prijateljici, a u njemu je otkrila najveće tajne.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dnevnik Ane Ćurčić, bivše nevjenčane supruge Zvezdana Slavnića, koja je u šestoj sezoni Zadruge, dospio je navodno u javnost i otkriveno je šta u njemu piše, kako prenose mediji. Dnevnik je navodno pisala deset godina, a na papir je prenela svoje najintimnije tajne. Navodno ga je ostavila kumi Mileni Kačavendi i još jednoj prijateljici na čuvanje dok je u Zadruzi.

U dnevniku, kako prenose mediji, a objavio je "Star", piše da je Ana varala Zvezdana dok je bio u zatvoru u Švajcarskoj, što je priča koja se potezala i u rijalitiju, a u pitanju je, kako se navodi, oženjeni pjevač s kojim je imala kratku avanturu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Ima svega tu, ali je najviše pisala o odnosu sa Zvezdanom. Međutim, veliki šok za sve nas je bilo to što ga je prevarila dok je on bio u Švajcarskoj u zatvoru. Sve se dešavalo 2017. godine, tada je Ana slučajno srela tog pjevača, koji ima ženu i nekoliko djece. Baš je poznat i popularan, a ona ga zna iz vremena kada su bili klinci i kada se zabavljala sa Acom Bulićem. Tada je on bio nepoznat pjevač i nastupao je po splavovima. Muvali su se prvi put posle njenog raskida s Acom Bulićem, ali se tada ništa konkretno nije desilo. Sreli su se posle toliko godina, razmijenili brojeve, dopisivali su se skoro svaki dan i njoj je u tom trenutku prijala pažnja, jer je bila usamljena. Sa Zvezdanom je bila u nešto zategnutijim odnosma i odlučila je da se sastane s tim pevačem. Još veći šok mi je što je on bio kod nje u stanu. Tu joj je bilo najsigurnije da se vide. Njihovo viđanje trajalo je oko dva mjeseca, a onda je dobila pismo od Zvezdana kako joj izjavljuje ljubav, piše joj da ne može da zamisli život bez nje i da jedva čeka da izađe iz zatvora kako bi oni započeli novi život", tvrdi se.

"U dnevniku je napisala da ju je jako grizla savest i da sebi nije dugo mogla da oprosti tu prevaru. Ali je bila spokojnija što se ta prevara desila s pevačem kojeg je simpatisala i pre nego što je upoznala Zvezdana. Znala je da on neće širiti priču o njima, jer ima porodicu i nadala se da Zvezdan nikada neće saznati za to. Kako je navela u dnevniku, nju je nerviralo i to što je Zvezdan stalno isticao vezu sa Ksenijom Pajčin, pa je malo i tu smirila svoj ego", ispričala je pjevačica, a njena kuma Milena, kako se navodi, nikada neće otkriti Aninu tajnu.

