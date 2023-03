ANINA KUMA ZAVRŠILA U POLICIJI! Milena se oglasila posle saslušanja - Zvezdan i Moka podnijeli krivičnu prijavu

Zvezdan Slavnić i njegov otac Moka Slavnić podnijeli su krivičnu prijavu protiv Milene Kačavende, zbog čega je kuma Ane Ćurčić saslušana u policiji.

Izvor: YouTube/Red TV

Dugogodišnja prijateljica i kuma Ane Ćurčić, Milena Kačavenda, otkrila je da je završila u policijskoj stanici zbog toga što je prijetila da će "udaviti Zvezdana Slavnića", zbog kojeg se redovno oglašava kako bi stala u odbranu njegove bivše nevjenčane supruge o kojoj iznosi brojne tvrnje.

Zvezdan Slavnić i njegov otac, proslavljeni košarkaš Zoran Moka Slavnić, podnijeli su krivičnu prijavu protiv Milene Kačavende za ugrožavanje bezbjednosti, a reagovali su navodno nakon izjave Anine kume da bi voljela da uđe u Zadrugu i obračuna se sa Zvezdanom.

"Želim da uđem u Zadrugu i da postavim Slavnića na njegovo mjesto. Čim uđem, prebiću Zvezdana i udaviću ga u jezeru! To će biti kraj rijalitija! Sigurna sam da me se on plaši! Ušla bih kao tornado i posle mene od njega ne bi ništa ostalo. Ne plašim se ni njega, ni njegovog propalog oca Moke Slavnića", izjavila je tada Milena, koja je zbog ove izjave saslušana u policiji na prijavu Slavnića. Juče se odazvala pozivu policije, dala izjavu, a potom se oglasila na Instagramu.

zoran moka slavnić

Izvor: YouTube/Ras Televizija/screenshot

"Zvezdan i Moka Slavnić se plaše za svoju bezbjednost! Zvezdan je izašao iz Zadruge i izjavio da me se strašno plaši, a Moka se pridružio krivičnom gonjenju. Osumnjičena sam za ugrožavanja bezbjednosti lica. Dala sam izjavu, a javni tužilac je obavješten o svemu", objasila je Milena Kačavenda.