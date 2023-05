VIŠESTRUKI POVRATNIK, SESTRA GA PRIJAVILA ZA SILOVANJE - KO JE BIO RAŠID SAKIĆ? Sin slavnog pevača preminuo u zatvoru

Rašid Sakić, sin pokojnog pevača Sinana Sakića, preminuo je u zatvorskoj ćeliji, a javnosti je ostao poznat po brojnim problemima koje je pravio.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir/Zorana Jevitić

Rašid Sakić (45), sin pokojnog pevača Sinana Sakića, preminuo je jutros u zatvoru u Sremskoj Mitrovici u kojem je služio kaznu od tri godine.

Iz zatvora su naveli da se osuđenik jutros nije probudio, te da će biti obavljena obdukcija, a domaća javnost Rašida će pamtiti kao sina muzičke zvezde, ali i vrlo problematičnog muškarca. Često je upadao u probleme sa policojom i bio je i na poternici. Pre dve godine ga je policija uhvatila kako divlja autobomolom po Loznici i kako je imao poternicu odmah je upućen na izdržavanje kazne.

Višestruki je zatvorski povratnik, a poslednji put je uhapšen u januaru 2019. godine zbog sumnje da je u centru Loznice s prijateljem Milanom C. (36) pretukao i opljačkao krojača V. M. (34). Posle hapšenja određen mu je pritvor, kada je prebačen u kućni zatvor s nanogicom. On je tada osuđen na sedam meseci kućnog pritvora.

"Protiv njega se vodi postupak zbog razbojništva, odnosno zbog sumnje da su opljačkali krojačku radnju. Navodno, pošto su uzeli sav novac koji su pronašli kod krojača, otišli su u obližnji kafić i naručili piće. Upravo u tom kafiću policija ih je i uhapsila", rekao je tada izvor za Kurir.

Izvor: Kurir/Zorana Jetvić

On navodi da posle određivanja kazne Sakić nije smeo da napušta prostorije kuće u kojoj je boravio bez odluke suda u Loznici. U podužem dosijeu, Rašid Sakić imao je krivična dela posedovanje i prodaja droge, razbojništvo, nasilno ponašanje, ali i ubistvo Dragoljuba Despotovića Drajinog.

Rašid Sakić se pre više od pola godine javio iz zatvora u Sremskoj Mitrovici i izrazio svoje nezadovoljstvo zbog navodnih izjava svoje sestre Đulkice Sakić i maćehe Sabine Sakić da je on zapalio njihovu kuću, ali i da je silovao 20 devojaka. On je sve navedeno oštro demantovao:

"Jasno mi je da joj je bio potreban azil u Švajcarskoj, ali ovo je preterivanje. Kada je usledilo ono paljenje kuće u Loznici, automatski su okrivili mene iako sam bio u inostranstvu. Klevetanju nema kraja. Mislio sam doći će i tome kraj kada se budale izlupetaju do ovog momenta, kada sam pročitao izjavu svoje polusestre da sam silovao 20 devojaka, kao i da sam pretio da ću silovati i njenu ćerku. Zgrozio sam se kada sam to pročitao jer svako ko me zna, zna da sam takve siledžije tukao, maltretirao i pljuvao. To što je ona videla dokumentovano moraće da dokaže ko joj je pokazao i šta to čeka, zašto nije u procesu. Ja sam spreman da dokažem da nikad nisam bio osumnjičen, a kamoli osuđen za takvu vrstu krivičnog dela. Preko mnogih stvari sam prelazio, ali preko ovoga neću i tražiću odštetu preko advokata. Ne želim da sutra, kad odraste, moje dete čita takve gnusnosti i laži o meni, a da bude da sam ja na sve to ćutao", pisao je tada Rašid.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić