Ivan Bjelica rešio je sve dileme i otkrio kako je sa Novakom pričao o temi da je on prva ljubav Jelene Đoković.

Novak Đoković i Jelena su u skladnom braku dugo, upoznali su se još pre nego što je on počeo ozbiljno da se bavi tenisom i pre nego što je postao najbolji teniser svih vremena. O njima se pojavljuju razne spekulacije u medijima, a jedna od njih je da je Ivan Bjelica prva Jelenina ljubav.

Toliko često se to ponavljalo u medijima, da je u jednom momentu to postalo opšteprihvaćeno. Da li je to zaista istina? Odgovor na to dao je upravo Ivan. "Odlično je što ste to izneli. Jelenu Đoković sam upoznao uz Noleta. Znao sam njenu sestru Mariju Ristić, bili smo drugari u XI gimnaziji. Išla je sa mojim bratom u odeljenje, ja sam bio godinu dana stariji. Sa Marijom sam se poznavao, Jelenu sam viđao kada je dolazila, tačnije bila je u vezi sa našim drugom Goranom Tošićem kada su bili klinci", rekao je Bjelica u podkastu "Reketiranje".

A, onda se sve naglo promenilo. "U nekom momentu je u nekoj žutoj štampi izašla ta vest. Šta to uopšte znači? Izađe pre možda 20 godina. Oni su to reciklirali hiljadu puta. Bez ikakvog... Ni sa čim konkretno nije bilo povezano, samo tako izađe. Šta normalan narod pomisli, koga briga za ovog Ivana Bjelicu. To je potpuna glupost."

Šta je Nole na to rekao?

Tokom gostovanja u podkastu "Reketiranje" je Ivan otkrio i kako je Novak na sve te priče reagovao. "Nikada sa Noletom nismo to spomenuli, ko će da se bavi time i da takvim stvarima daje značaj? Međutim, jednom je Viktor Troicki rešio tu enigmu, sedeli smo na treningu zajedno na 'Gemaksu' i ono njegovo 'Šta vas bre opet provlače kroz novine'?. Nole je gledao, ono njegovo, fokusiran je na tenis..."

Priča Ivan i nastavlja u istom dahu. "Rekao sam da je to 500. put da je potpuno nepovezano. Nole na to kaže 'Ne gledam novine već šest-sedam godina, ali mi je Jelena rekla da se to provlači'. Bilo mi je drago da smo to iskomunicirali, to je potpuna glupost."

Pokušao je Ivan sve to da demantuje više puta, nije uspeo. "Jednom sam bio u dugoj vezi, počeli su te tekstove da recikliraju i da prave trougao, četvorougao. Poslao sam demant i dobio obećanje da više to neće pisati, dobio sam mejl da to više neće izlaziti. Zaboravili su na taj demant posle tri meseca. Ne vid se tu zla namera, insinuacija na nešto, već samo klikbejt", zaključio je Bjelica.