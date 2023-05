"GADIO MI SE ALI GA VOLIM BEZUSLOVNO" Anđela progovorila o ljubavi posle druge žene

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić progovorili su o svom odnosu, a ona je priznala zbog čega je odlučila da mu pređe preko prevare.

Izvor: Zadruga Official

"Zdravo Zvezdane i Anđela, dugo vas nisam vidio zajedno, šta sam to propustio? "upitalo je drvo.

" Ništa, prevarila me opet, pa smo zajedno" kazao je kroz smeh Zvezdan.

" Svašta se nešto izdešavalo, oprostili smo neke stvari jedno drugom i eto " rekla je Anđela.

"Da čujem, kako je došlo do tog pomirenja? " upitalo je drvo.

"Ja sam prekinuo sa Majom, pa sam joj čestitao slavu sa zakašnjenjem, pa smo tu kao pričali i odlučili da budemo drugovi. Izdržali smo 48h i ako je trebalo više " govorio je Zvezdan.

"Anđela, šta je bilo najteže oprostiti? " upitalo je drvo.

" Drugu ženu, na našem krevetu i posteljini na kojoj je sa mnom spavao, mene je povrijedio kad je on prvi put prošetao sa njom, a kamoli to. Baš me je povrijedio, da je bilo koja žena u pitanju ajde, ali izabrao je najveće dno.I ti znaš da je to tako, zato je nikada nisi ozvaničio kao djevojku. Sve to u kompletu mi je bilo baš gadno. Ja sam to sad nekako oprostila ali mu nisam zaboravila. Za sada je to tako " govorila je Anđela.

"Je l' si se ikada pokajao? " upitala ga je Anđela.

" Sa Majom nisam imao nikakvu tenziju, ima neku energiju, meni je sve to bilo opuštanje. Ja sam joj rekao da imam emocije prema Anđeli i da ću svakako pričati sa njom, nisam joj obećavao ništa. Njoj se to nije sviđalo, onda se desila ova tragedija i nas dvoje smo se ponovo spojili " govorio je Zvezdan.