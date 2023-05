ANĐELA PONOVO OSTAVLJENA! Zvezdan doveo Đuričićevu do ludila, pa joj spomenuo i Maju Mrinković!

Zvezdan Slavnić se sinoć naljutio na Anđelu Đuričić zbog toga što je rekla da ima glupe fore. On je to shvatio kao da je izjavila da je on glup, zbog čega je došlo do iznenadne drame između partnera koji su se nedavno pomirili.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Nisam, u brata rođenog ti se kunem, nisam rekla da si glup" rekla je Anđela.

"Nemoj da mi se kuneš " dodao je Zvezdan.

"Šta sam sad uradila? - pitala je Anđela.

" Ti mene nerviraš, dvadeset dana nisam imao nervozu pored Maje. Pored Maje sam se smijao i smijao, nisam imao nervozu, a ovo je nervoza " dodao je Zvezdan.

" Nije teško... Bolje da ne objašnjavam, i ja da uzmem šest bromazepama dnevno bila bih vrh. Nisam ni ja imala nervozu " pričala je Đuričićeva.

"Ona je pila samo jedan, sigurno i to znaš bolje od mene. Hoćeš da raskinemo? Ja sam se zaj*bao... U pravu si" nastavio je Slavnić.

Izvor: Printscreen

"Šta sam ti uradila da tako odmah prebaciš? Otkad si izašao i ušao totalno si druga osoba "govorila je ona.

" Zato što si rekla to što si rekla" pričao je on.

"I da sam rekla, a nisam, možemo da kažemo da su glupe fore. I ti meni tako kažeš. Ispoštuj me nekad " iznervirala se ona.

"Radiš iste stvari zbog kojih je došlo do svega "odbrusio je Zvezdan.

" Idem da se okupam, a ti razmisli, nisam rekla da si glup. Rekla sam da je glupa fora. Samo mi tražiš nešto" nastavila je Anđela.

" Dođi što kasnije. Samo zatvori i idi" rekao je on.