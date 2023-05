ZVEZDAN SE NE ZAUSTAVLJA! Priznao je da bi je varao i u blagoslovenom stanju, pa riješio da od trudnoće NEMA NIŠTA

Učesnici rijalitija "Zadruga 6" Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić su se pomirli, uprkost tome što ju je on prevario sa starletom Majom Marinković.

Slavnić je Anđelu mnogo puta ponižavao, a to se sad ponovo desilo, kada su u izolaciji pričali o prevarama i kada joj je on jasno rekao da bi je ponovo prevario. Na sve to, ona mu je pomenula i djecu, što njega nije poremetilo, te je nastavio po svom.