KIDA KAO GLUMICA, SAD ŽELI DA PROMENI ZNIMANJE! Nećete verovati šta Sofija želi da proba - KRENULA I NA ČASOVE!

Sofija Rajović priznala da je krenula na časove pevanje, te da joj je želja da se oproba u svetu muzike.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Domaća javnost upoznala je Sofiju Rajović kada je svojom lepotom i talentom oduševila sve u serijama "Vojna akademija", "Istine i laži", "Igra sudbine" i još nekoliko hit formata.

Nedavno je stala na "ludi kamen", a sada otkrila da je krenula na časove pevanja. Srpska glumica kaže da je imala želju da snimi pesmu u žanru koji peva Nina Badrić. Kako je objasnila, mnogo voli da peva, a često dobija komplimente da ima lep glas.

"Počela sam da idem na časove pevanja, da bih u kafani mogla lepše da zvučim. To je činjenica. Kažu da imam sluha. Profesorka me laže da imam i glas, to ona ona tvrdi, a ja mislim da na tome treba da se radi još pozamašno", rekla je Sofija u emisiji "Exkluziv" i dodala da je nekad maštala i da imam pop hit:

"Jeste mi bio san da snimim nešto, ali nešto lepo, tipa Nine Badrić u tom domenu."