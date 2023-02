UGOJILA SE 10 KILA ZA 3 NEDELJE, A SADA JE NE BISTE PREPOZNALI! Srpska glumica se PREPOLOVILA - pogledajte Sofiju!

Glumica Sofija Rajović je ranije govorila o zdravstvenim problemima sa kojima se suočila

Izvor: RTS screenshot/Instagram/sofijarajovic

Glumica Sofija Rajović, koja je prošle godine iznenadila javnost kada je otkrila da se udala, a potom i nasmejala sve kada je otkrila da je sa sopstvenog venčanja otišla grtalicom, ranije je otkrila da je godinama imala probleme sa težinom.

Sofija je rekla da je prvi znak za uzbunu bio kada je za samo malo više od tri nedelje dobila deset kilograma. Bila je sigurna da nešto nije u redu, što je potvrdila i dijagnoza, ali se do tada suočavala sa osudom javnosti.

"Dok sam bila u Americi, to je bilo nešto stravično - ja sam se za 23 dana ugojila skoro 10 kilograma. A najčudnije u svemu bilo je što u tom periodu uopšte nisam mnogo jela. Jesam jela slatko, ali ne više nego inače, jedem ga celog života. To mi je bio signal da nešto nije u radu, a po povratku u Srbiju prijatelji su me tešili, da to nije velika količina kilograma", rekla je ona i otkrila da su joj lekari rekli da ima insulinsku rezistenciju.

Sofija se pridržava saveta lekara, a na Instagramu je sada objavila seriju slika na kojima se vidi da se "prepolovila".

Pogledajte kako Sofija sada izgleda: