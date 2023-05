"MISLIŠ DA NE MOGU DA TI NAPRAVIM CIRKUS OD ŽIVOTA?" U jeku skandala isplivale nove tvrdnje: Odbila Karića, PRETIO joj?!

U jeku skandala zbog optužbi da je pretukao Natašu Šaviju tvrdi da je odbila Stefana Karića i da je zbog toga bio neprijatan prema njoj.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Bivši učesnik Zadruge, Stefan Karić, trenutno se nalazi u pritvoru u Sremskoj Mitrovici zbog sumnje da je pretukao starletu Natašu Šaviju u noći između 30. aprila i 1. maja, koja je u bolnici ležala nedelju dana. Njegov otac Osman Karić posetio je sina prvi put iza rešetaka i s njim proveo 30 minuta, a zatim se reakciji Kurira javila devojka A. M. (ime je poznato reakciji) s tvrdnjom da joj je Stefan pretio zbog toga što ga je odbila.

"Stefana sam nedavno upoznala. Posle nekog vremena počeo je da deluje kao grub i napadan momak, i zbog toga nisam želela da se zbližavam s njim i da ulazim u dublju komunikaciju", ispričala je navodeći da je razgovor počeo normalnim tonom, a kasnije se iskomplikovalo.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

"Sa Stefanom sam započela razgovor kao i sa svakim drugim dečkom. Našli smo se u istom društvu i on je odmah krenuo da mi se nabacuje. Na prvu loptu mi je delovalo kao simpatičan dečko, što zapravo i jeste kada pričamo o njegovom izgledu, ali vrlo brzo njegovo ponašanje je pokvarilo utisak o njemu. Nakon što me pitao ko sam i odakle sam, i nekih drugih uobičajenih tema, usledilo je i pitanje da li mogu da mu dam svoj broj telefona, ja sam to odbila. Tada mi je zatražio Instagram profil, za koji sam rekla da sam ga ugasila. E, tada se sve promenilo. Rekao mi je: 'Šta si ti, neka opasna riba? Kao, mnogo si bitna, pa nećeš da daš broj i lažeš da nemaš Instagram! Šta ti misliš, da ja ne mogu da saznam sve o tebi i da ti napravim cirkus od života? Čekaj, je l' ti uopšte znaš s kim trenutno razgovaraš?", ispričala je.

"Ja sam rekla da je sve okej, da znam ko je i da nema potrebe za pretnjama i takvim ponašanjem. On je nastavio, govorio mi je da nisam ni svesna kakvo ponašanje može da mi pokaže. Iskreno sam se uplašila, vladala je vrlo neprijatna tišina, a onda mi je rekao: 'Jao, mala, mala' i otišao do WC-a. To sam iskoristila da pobegnem odatle. Ja iskreno mislim da on nije čist, da se drogira. Ko zna na čemu je bio kad je onako unakazio jednu devojku", tvrdi A. M. za Kurir.