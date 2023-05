MIA PJEVALA NA SVADBI NA KOJOJ JE ŠAVIJA PRETUČENA: Otkrila šta zna o incidentu za koji je osumnjičen Stefan Karić!

Mia Borisavljević je s kolegama bila angažovana da pjeva na slavlju u Vrdničkoj kuli, gdje je pretučena Nataša Šavija, koja tvrdi da ju je pretukao Stefan Karić.

Mia Borisavljević je pjevala na svadbi u etno selu Vrdnička kula na kojoj su među gostima bili i Nataša Šavija i Stefan Karić, a na kojem je starleta pretučena i tvrdi da je to uradio bivši učesnik Zadruge kojeg je prijavila policiji, a koji je i zvanično glavni osumnjičeni za nasilje.

Na jednoj od fotografija sa svadbe objavljenih na društvenim mrežama pozirali su Mia Borisavljević i Aleksa Balašević, posle čega se jpevačica oglasila i rekla da je kasno stigla na slavlje, te da nije vidjela da je došlo do incidenta.

"Mi smo tamo pjevali dosta kasno, posle Đanija. To je bilo negdje između ponoći i jedan sat. Čuli smo da je došlo do nekog incidenta na svadbi, ali zaista ništa nismo vidjeli, jer smo došli dosta kasno. Svi oni koji su učestvovali u tome su već bili otišli", izjavila je Mia za Kurir.

Nataša Šavija je, kako tvrdi, pretučena u noći između nedelje i ponedeljka, a rano ujutro je primljena u bolnicu, gde su joj konstatovane telesne povrede i čeka je nekoliko operacija.

"To se desilo u Vrdničkoj kuli. Bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar, ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po lijevoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka", izjavila je Nataša Šavija za Blic nakon što je primljena u Klinički centar Vojvodine, odakle je objavila fotografije uznemirujućeg sadržaja.

Stefan Karić će navodno sutra, 3. maja, uredno otići u policiju u pratnji svog advokata.