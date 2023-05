JEDAN ZA RUKE, DRUGI ZA NOGE, NOSILI ME KAO SVINJU! Novi detalji incidenta - isplivale JEZIVE FOTKE pretučene Šavije!

Nataša Šavija objavila je niz fotografija na kojima se vide stravične povrede koje je zadobila u noći između subote i nedelje.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Nataša Šavija pretučena je u noći između subote i nedelje i tom prilikom zadobila teške povrede lica, a za ovo djelo optužila je bivšeg učesnika Zadruge Stefana Karića.

Protiv njega je pokrenut krivični postupak i policija intenzivno traga za njim, a starleta je sada na svom Instagramu podijelila niz fotografija iz bolnice i one koje je napravila tik nakon incidenta. Takođe, Nataša je otkrila nove detalje. U svojoj objavi navela je da ju je obezbjeđenje noseći je izbacilo iz sale u kojoj se održavala proslava, kao i da se na istu vratila kako bi imala svjedoke.

"Samo da se vidi umjetnost jednog nasilnika nad ženom! Upravo slikano, a za stolom je bila prva faza, posle 15-ak minuta od prebijanja. Namjerno sam se vratila za sto, da vide ljudi šta je smeće uradilo i kao potencijalne svjedoke. Zatim je neki menadžer objekta ili tako nešto naredio da se ja izbacim, da ne bih grozila goste, da bi me obezbjeđenje uhvatilo za ruke i reklo: "Ajde napolje, napolje", kao da sam ja nekog tukla, a onda me jedan uhvatio za ruke, a drugi za noge i tako me nosili kao svinju!", započela je.

"I kao: "Hajde gubi se odavde", bez tačne i jakne, dok se nije pojavio jedan divan čovek (hvala mu) i rekao im da ne rade to, da nije u redu i on ima ćerku, da mi se donesu stvari i onda me otpratio na taksi, što sama ne bih mogla, jer mi je jedno oko već skoro bilo zatvoreno i zamućen vid, a pritom sam vidjela duplo, jer mi je spustila jagodica od preloma, pa i oko, što ima u izveštaju u bolnici", napisala je Nataša.

Na svom profilu objavila je uznemirujuće fotografije: