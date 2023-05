"ČUPAO ME I UDARAO PESNICOM!" Nataša Šavija se oglasila, tvrdi da ju je pretukao Stefan Karić - "Bio je mrtav pijan"

Nataša Šavija se oglasila iz bolnice nakon vijesti da je primljena noćas s teškim povredama, a tvrdi da ju je pretukao Stefan Karić.

Izvor: instagram/ natasa.savija

Starleta Nataša Šavija oglasila se iz bolnice nakon vijesti da je pretučena i tvrdnji da ju je navodno pretukao bivši učesnik Zadruge Stefan Karić.

"To se desilo u Vrdničkoj kuli. Bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar, ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po lijevoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka", izjavila je Šavija.

Izvor: YouTube/ZadrugaOfficial

"On mrzi žene, bio je mrtav pijan, zbog toga se sve ovo desilo. Biće potrebno više operacija", dodala je starleta koja je u Klinički centar Vojvodine primljena noćas u 1.40 sati.