KAKO IZGLEDA SIN PJEVAČICE DRAGANE MIRKOVIĆ!

Sin Dragane Mirković izrastao je u mladića za primjer koji u prvi plan stavlja svoje obrazovanje.

Činjenica da mu je majka mega popularna zvijezda dovoljna je da Marko Bijelić, sin Dragane Mirković svakim svojim potezom privlači ogromnu pažnju.

Iako se doskora nije eksponirao u javnosti te je bio prava misterija za pripadnike sedme sile, Marko je polako pustio da zavirimo u njegovu privatnost i sve češćim objavama na "Instagram" nalogu stavio do znanja da mu popularnost prija.

Podsjetimo, Lijep, mlad i bogat, Marko Bijelić preko noći je postao zvijezda društvenih mreža, ali i predmet interesovanja brojnih djevojaka.

Dragana Mirković prokomentarisala je nedavno da su se za Marka zainteresovale i neke njene koleginice.

"Ja ne ulazim u to niti pratim tu vrstu dešavanja. Moj sin fino izgleda, i to je ok, ali prvenstveno je kvalitetna mlada ličnost. A djevojke i treba da ga vole. Što se tiče koleginica, to ne znam. Ko god došao u njegov život za mene je apsolutno dobrodošao, samo neka je kvalitetna i dobra osoba."

Na pitanje koju koleginicu bi volela za snaju Dragana odgovara:

" To je preuranjeno pitanje jer on tek u februaru puni 22 godine, rano je za snajke. Kad bude neka novost, javljam. A i da ne javim, saznaćete."