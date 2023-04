SAŠA VIDIĆ U SUZAMA ISPRAĆEN NA VJEČNI POČINAK! SEKIN POTRESNI GOVOR TJERA NA SUZE - Znam da nas gledaš

Saša Vidić preminuo je u 53. godini od sepse u KBC Bežanijskoj kosi, a neutješni članovi porodice i prijatelji ispratili su ga na vječni počinak.

Na Novom groblju u Beogradu počeli su da se okupljaju prijatelji pokojnog stiliste i modnog kreatora, Saše Vidića, koji je prema pričama prijatelja poslednje dane proveo u nemaštini, a kada je osjetio da mu se bliži kraj ostavio je važno pismo.

Saučešće u tišini prima porodica, tetka Dragica, brat Igor i sestre Aleksandra i Maja, dok prijatelji lagano ptistižu. Na oproštaj od modnog kreatora Saše Vidića prva je stigla pjevačica i njegova velika prijateljica Seka Aleksić, noseći buket bijelih ruža, inače omiljeno cvijeće pokojnog kreatora.

Ubrzo je stigao i Sekin suprug Veljko, ali i Marko Kon koji je došao zajedno sa Leontinom Vukomanović. Na kremaciju stigao je i pjevač Marko Rokvić, kao i Venesa Šokčić... Sestre pokojnog kreatora Aleksandra i Maja vidno su potrešene, zaplakale su dok su im utjehu pružali članovi pododice.

I voditeljka Tanja Rađenović došla je na sahranu, a u rukama je takođe nosila buket bijelog cvijeća.

Seka Aleksić održala je potresan govor:

"Dragi naš Saša! Znam da nas gledaš odozgo i nemoj mnogo da nas grdiš za greške u stajlingu! Šta ćeš, znaš da često griješimo. Znamo i da ne voliš patetiku i najradije bismo se izvikali na tebe i rekli da smo ljuti i tužni do bola jer si nas ovako rano napustio. Bio si jedinstven u svemu. Kada si stigao u Beograd nošen vihorom rata, bez igdje ičega, uspio si svojim radom da napraviš uspješnu karijeru i postao brend. Tvoja iskrenost je često bila surova, što je u današnje vrijeme rijetka pojava. Oduvijek si tačno znao šta želiš, zato je tvoj talent bio čista umjetnost kojim si stvarao magiju. Rad i trud se naravno isplatio i rezultati su ubrzo stigli. Znam koliko smo svi bili ponosni na tebe kada si radio za najbolje sportiste naše zemlje. I ti i oni sijali ste kao i medalje koje su imali oko vrata. Uljepšavao si sve najveće zvijezde estradne scene kojoj već neko vrijeme nedostaješ… a tek ćeš dragi naš. Mili Saša… ostaćeš upamćen po neodoljivom osmijehu i šarmu koji je otvarao sva vrata ispred tebe, a tvoja energija je nešto što će uvijek iznova da nas pokrene. Znaš da je tvoj osmijeh donosio nekad i posledice, ali uprkos tome, znali su svi oni kakva dobra duša se iza svega krije. Tvoji prijatelji to najbolje znaju. Ali kako neko reče, nije svako mogao da te razumije, a ti to nisi ni želio! Tek kada si otišao, dragi naš, prilaze nam svi oni koji su te bar jednom sreli. Svi plaču, tužni su… Znamo da si mnogo volio ove stihove Duška Trifunovića: 'Grešio sam, priznajem, nisam bio cveće Grešio i za vas, koji niste smeli, pa sad deo moga greha niko neće, a ne bih ga dao ni kad biste hteli'. Putuj s anđelima i sa širokim osmijehom, srešćemo se mi opet! Tvoji najmiliji. Hvala svima koji ste danas došli".

Kovčeg pokojnog Saše Vidića prekriven je bijelim cvijećem:

Ispred kapele "kaplju suze" i vlada tišina, a brojni prijatelji se okupljalju kako bi ispratili Vidića na vječni počinak:

Vidića je hitna pomoć dovezla bez svijesti u bolnicu i u vrlo teškom stanju. Odmah na prijemu morali su da ga intubiraju, da ga priključe na respirator kako bi pokušali da ga spasu jer je praktično klinički mrtav dovezen. Uslijedila je velika borba za život poznatog kreatora, ali i pored svih napora i svih preduzetih mjera, nije mu bilo spasa.

Neutješna tetka se oprašta od svog Saše:

Saša Vidić je rođen 1971. godine u Hrvatskoj, ali od 1991. godine živi i radi u Beogradu. Premda je više od dvije decenije na srpskoj javnoj sceni o njegovom privatnom životu se vrlo malo zna. Upisao je modni dizajn na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu. Međutim, s obzirom na to da nije imao stalnih primanja morao je da napusti fakultet i da se zaposli. Njegova prva kreacija je bila haljina Branke Katić koju je nosila na dodjeli nagrada nakon premijere filma "Mi nismo anđeli".

Potresne informacije su dospjele u javnost nakon Vidićeve smrti, kao to da je poslednje dane proveo u nemaštini, sam sa psom, ostavljen i zaboravljen od svih, i da je Hitna pomoć u stanu na Novom Beogradu u kojem je živio zatekla samo dvije stolice. Članovi porodice pronašli su kreatora u besvjesnom stanju u domu, a ubrzo nakon što je primljen u bolnicu je i preminuo.