Trudna pjevačica koja je iznenada napustila Grand: O njoj se pričalo nedeljama, muža Amerikanca krije

Folkerka se oglasila putem društvene mreže Instagram, gdje je podijelila radosne vijesti, ali je tom prilikom otkrila i pojedine detalje.

Bivša učesnica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda“, Azra Husarkić, podijelila je radosne vijesti – pjevačica je u blagoslovenom stanju i očekuje djevojčicu.

Srećne trenutke nije krila, već ih je podijelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Na svom Instagram nalogu emotivnom porukom otkrila je detalje o trudnoći.

"Moj životni put je bio jedinstven, ali nimalo jednostavan. Još kao djevojčica sam se počela baviti pjevanjem, sanjala sam san koji mi je utkao u srce moj otac koji je tvorac svega na mom muzičkom putu. Nizali su se usponi i padovi, ali sam uvijek gazila napred. Uspjela sam u tome, samim tim što sam se jako rano osamostalila i tako živim svoj san, a da konačno mogu da pomognem roditeljima. Vrijedno sam radila i uporedo studirala da bi moji roditelji bili ponosni na svoju curicu koju i dalje smatraju njihovom bebom", napisala je Azra.

"Hvala dragom Alahu, poslao mi je čovjeka mog života o kome sam maštala. Čovjek koji mi je dao smisao svega za šta se borim cijeli svoj život, koji mi je pokazao šta znači ljubav i šta znači voljeti nekog istinski cijelim bićem. Naša ljubav je krunisana najvećim blagoslovom, a to je da danas čekam svoju djevojčicu koja će uskoro doći na ovaj svijet. Moja najveća želja je bila da se ostvarim kao majka, sada imam razlog više da se borim. Za tebe", napisala je pevačica.

Azra već neko vrijeme živi na relaciji Beograd - Amerika - Bosna, budući da njen partner živi u SAD.

Podsjetimo, Husarkićeva je važila za jednog od favorita "Zvezda Granda“, ali je u jednom trenutku napustila takmičenje. O svom odnosu sa Sašom Popovićem govorila je za domaće medije, ističući da joj je pružio veliku podršku od samog početka.

"Zaista sam imala jako lijep odnos sa gospodinom Sašom Popovićem, još od početka, od 2015. godine kada sam se prvi put prijavila za Zvezde Granda. Nekako, zaista sam imala tu njegovu podršku s obzirom na to da sam tada pjevala sevdah i da je to bilo za mnoge čudno, jer je nekako bila velika promjena za publiku. Znam da je on zaista davao svoj maksimum da me podrži i da je bio uz mene. Isto tako znam da mu je bilo jako žao što sam napustila takmičenje, ali ja sam prvo njega nazvala i rekla sam mu svoje razloge i situaciju kako stoji. Gospodin Saša je sve od početka znao, bilo mu je naravno žao i pokušao je da nekako razmislim o tome. Nije me ubjeđivao na način da odustanem od te svoje odluke, nego sam osjetila da je zaista htio da ostanem u tom takmičenju, ali eto to je tako bilo u tom momentu", ispričala je ona za Telegraf.