"POSLEDNJIH MJESECI JE BIO ČIST, ALI ORGANIZAM MU JE VEĆ BIO UNIŠTEN": Rođaka otkrila nove detalje smrti Saše Vidića

Poslednji ispraćaj Saše Vidića biće u četvrtak na Novom groblju, a nakon potresnih informacija o poslednjim mjesecima kreatorovog života oglasila se njegova rođaka.

Izvor: Instagram/vidicsasa

Smrt Saše Vidića šokirala je domaću javnost. Modni kreator i stilista preminuo je u 53. godini u Kliničko-bolničkom centru "Bežanijska kosa", a kao uzrok smrti navodi se sepsa. Ispraćaj kremacijom biće obavljen u četvrtak, 27. aprila, na Novom groblju u Beogradu u 14 sati, dok je okupljanje porodice i primanje saučešća od 13:15.

Potresne informacije su dospjele u javnost nakon Vidićeve smrti, kao to da je poslednje dane proveo u nemaštini, sam sa psom, ostavljen i zaboravljen od svih, i da je Hitna pomoć u stanu na Novom Beogradu u kojem je živio zatekla samo dvije stolice. Članovi porodice pronašli su kreatora u besvjesnom stanju u domu, a ubrzo nakon što je primljen u bolnicu je i preminuo.

Izgubio je roditelje, a potresno je to da je umro dan uoči prve godišnjice očeve smrti. Jedna od njegovih rođaka, koja je insistirala na anonimnosti iz poštovanja prema pokojnom rođaku, otkrila je za Kurir još neke informacije.

"Saša je bio vrlo specifična osoba.Nekako je s godinama navikao na samoću i nije održavao kontakt s nama koji smo mu bili najbliži rod. Mi smo sve informacije o njemu saznavali iz medija, ja sam se s njim povremeno čula. On čak ni sa svojim ocem Petrom, koji je preminuo prošle godine, nije razgovarao. Nisu bili u svađi, nego su se jednostavno udaljili. Najviše zbog posla i drugih obaveza. Volio ga je, ali je to pokazivao na sebi svojstven način. I sve ove poznate ličnosti o kojima je negativno pričao i komentarisao ih u javnosti, on nije mrzio. To je bio njegov humor, ali mnogi su to pogrešno tumačili", ispričala je rođaka Saše Vidića, a zatim otkrila da li su znali da je bolestan i da je u lošoj finansijskoj situaciji.

"Nikada nije htio da priča o svom zdravlju, niti nam je tražio pomoć. Da nam se obratio, sigurno bismo mu pomogli. Najčešće se čuo s jednim našim rođakom, ali se ni njemu nije u poslednje vrijeme javljao. Od nas nije imao bliže. Nikada nam nije tražio novac, niti bilo šta.Previše je bio ponosan za tako nešto. Kao i svi, viđali smo po medijima i čitali da mu je bilo loše, ali mi tu nismo mogli ništa. Čuli smo od jednog njegovog poznanika da je poslednjih mjeseci bio čist i da se žalio na česte vrtoglavice. Ipak, organizam mu je očito bio uništen i to je dovelo do tragičnog kraja.Ljekare i bolnice nikad nije volio i zaobilazio ih je u širokom luku. Da je ranije potražio pomoć i dobio adekvatnu terapiju, možda ne bi došlo do svega ovoga. Ali, sada je kasno da se priča o tome", završila je sagovornica.