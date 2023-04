OTIŠAO JE NA MOJ ROĐENDAN: Seka Aleksić slomljena zbog smrti Saše Vidića - Putuj s anđelima, voli te drugarica beskrajno

Saša Vidić je preminuo u 53. godini, a od modnog kreatora oprostila se Seka Aleksić koja je godinama s njim bila bliska prijateljica.

Saša Vidić je preminuo u 53. godini u KBC "Bežanijska kosa" u Beogradu, a ova vest rastužila je brojne javne ličnosti, među kojima je i Seka Aleksić s kojom je modni kreator i stilista godinama sarađivao i bio blizak prijatelj.

Seka Aleksić se među prvima oglasila na društvenim mrežama vidno potresena i oprostila se od svog prijatelja, koji je preminuo na njen rođendan: "Putuj, prijatelju moj, sa anđelima! Voli te drugarica beskrajno". Srce slama i to što je pre tačno godinu dana Saša Vidić izgubio oca, koji mu je bio životni uzor i oslonac, a od njega se tada oprostio potresnim pismom.

"U šoku sam i zaista nemam reči kojima bih opisala koliku tugu osećam. Ova vest me je potpuno potresla.Otišao je na moj rođendan. Bio je hodajuća radost, čovek koji vas je mogao zasmejati do suza i iznervirati do srži. Bio je retko iskrena osoba, a iskrenost danas nije bila na ceni. Pamtiću njegovu duhovitost i kreativnost koju je pretkao u kreacije", izjavila je Seka za Blic.

Saša Vidić je rođen 18. januara 1971. godine u selu Mlaka u Hvatskoj. Živeo je jedno vreme u Banjaluci, da bi se potom 1991. preselio kod ujaka u Beograd, kada je pobegao od rata u Bosni kao izbeglo lice. U srpskoj prestonici izgradio je zavidnu karijeru, a sarađivao je s brojnim poznatim ličnostima sa javne scene - pevačima, glumcima, voditeljima, sportistima, političarima....