DA SRCE PUKNE! SAŠA VIDIĆ PREMINUO NA GODIŠNJICU OČEVE SMRTI: Oprostio se od njega potresnim pismom - "TVOJE SIROČE"

Saša Vidić je prije godinu dana izgubio oca Petra, koji mu je bio životni uzor, a tada se od njega oprostio pismom koje tjera suze na oči.

Izvor: Instagram/vidicsasa

Saša Vidić, jedan od najuspešnijih domaćih modnih kreatora i stilista, preminuo je u 53. godini u Kliničko-bolničkom centru Bežaijska kosa, gdje je primljen u teškom stanju. Uzrok smrti zvanično još nije saopšten.

Prije godinu dana, 25. aprila 2022. godine, Saša Vidić je sahranio oca Petra, svog životnog uzora i oslonca. Gubitak oca mu je veoma teško pao, a oprostio se tada od njega potresnim pismom na društvenim mrežama.

"Poštovani oče, sada kada si umro, vraćaju mi se sjećanja na tebe i naše zajedničke uspomene. Sa pet godina si me naučio plivati i sa istih pet sam probao bevandu, sa tobom i pokojnom majkom sam bio po cijelom Jadranu, po najboljim hotelima. S nestrpljenjem sam čekao svaku Novu godinu, jer si mi donosio najljepše i najveće poklone. Sjedio sam ti u krilu i učio si me da vozim auto, obožavao sam da me voziš na motoru, čak sam uspio da zapalim članak na auspuh. Tvoj život je bio pretežak i puno toga si kao malo dijete propatio zbog ratova, nemaštine, gladi i borbe za opstanak. Bio si dijete siromašnih roditelja, mojoj majci ništa nisi mogao da pružiš osim ljubavi, a sve što ste stekli, stekli ste zajedno", pisalo je, između ostalog, u pismu, a Vidić je otkrio i da nisu bili u kontaktu godinu dana.

"Hvala ti na svemu. Zadnje godine nismo bili u kontaktu, što zbog mog nemara, što zbog obaveza i posla, i jako mi je žao zbog toga. Došao sam osam dana pred tvoj odlazak na vječnost, kad sam osjetio da odlaziš. Plašio sam se susreta, a znao sam da ću uskoro ostati bez oca, kao i majke. Tvoje siroče Saša", napisao je Vidić u oproštajnom pismu objavljenom na Instagramu.

Saša Vidić je rođen 18. januara 1971. godine u selu Mlaka u Hvatskoj. Živio je jedno vrijeme u Banjaluci, da bi se potom preselio kod ujaka u Beograd, kada je pobjegao od rata u Bosni kao izbjeglo lice. U srpskoj prestonici izgradio je zavidnu karijeru, a sarađivao je s brojnim poznatim ličnostima sa javne scene - pjevačima, glumcima, voditeljima, sportistima, političarima....