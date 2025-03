Predstavnici Udruženja zakupaca plaža, Udruženja restorana na Adi Bojani, Udruženja Ada Bojana i lokalne zajednice upriličili su danas konferenciju na temu problema netransparentnog tenderskog postupka za zakup kupališta.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Ovom prilikom za subotu, 22. marta, su najavili protestno okupljanje sa početkom u 12h kod novog mosta na Port Mileni. Na protest su pozvali sve političke subjekte iz Ulcinja, ministre i poslanike, sve nevladine organizacije, društvene radnike, aktiviste, učenike, studente i “sve ljude dobre volje koji vole Ulcinj”.

Albert Kastrati kao predsjednik Mjesne zajednice Štoj na čijoj se teritoriji nalaze pomenuta kupališta, kazao je da osjeća obavezu da otvoreno i odgovorno govore o transparentnosti tenderskog postupka, te osiguraju zaštitu interesa svih građana.

“Tokom posljednjeg tenderskog postupka, primijetili smo niz nepravilnosti i manjak transparentnosti. Informacije o uslovima i kriterijumima nisu bile dostupne na vrijeme, neki potencijalni učesnici su favorizovani od strane Morskog dobra i državnih institucija, a stari zakupci su umanjenjem bodova i višestrukim uvećanjem zakupa diskriminisani. Produženje roka za dobavljanje tenderske dokumentacije od dodatnih nedjelju dana, a sve u korist stranog investitora budi sumnju da se radi o korupciji. Samim učestvovanjem stranog investitora na oko 20 lokacija i uzimanjem devet istih, starim zakupcima koji su dugogodišnjim ulaganjem podigli turistički proizvod na visok nivo direktno se ugrožava egzistencija ljudi kojima je ovo bio porodični biznis i jedini izvor prihoda,” saopštio je Kastrati.

Ističe da i u slučaju da se radi o investitoru koji želi da investira u lokalnu zajednicu, zabrinjava to što se zadnjeg momenta u procesu tendera saznaje za njega i što je sve "obavijeno velom tajne".

“Zapitajmo se - da li je jednom krupnom kapitalisti potreban biznis izdavanja ležaljki i suncobrana ili je po srijedi nešto drugo? Priča o arapskom investitoru koji od Velike plaže želi da napravi novi “Dubai” i izgradi stanove za prodaju nalik “Beogradu na vodi”, postavlja se pitanje da li se to radi o održivom razvoju ili o prodaji nekretnina u formi kondo hotela i sl. zarad čistog profita za uvećanje bogatstva krupnih kapitalista,” dodao je Kastrati.

Ističe da se postavlja pitanje i o interesu lokalne zajednice i lokalnog stanovništva.

“U zaleđu velike plaže postoji oko 5.000 objekata raznih namjena - od privatnih kuća za stanovanje, vikendica, apartmana do malih hotela čija je osnovna djelatnost izdavanje smještaja. Ako bude došlo do realizacije tog “mega projekta” o kojem šira javnost ne zna ništa, šta će biti sa izdavaocima privatnog smještaja? Mi, kao lokalna zajednica nismo protiv razvoja našeg grada, samo želimo da se čuje naš glas i naše mišljenje, i da se poštuje i uvaži ono što je u interesu cijele lokalne zajednice, ali mislimo da se donošenje odluka na ovakav netransparentan način direktno ugrožava naša prava kao građana. To nije prihvatljivo, jer ovaj prostor predstavlja zajednički resurs svih naših građana i njime mora biti upravljano u najboljem interesu javnosti, uz osiguranje jednakih šansi za sve učesnike,” poručio je predsjednik MZ Štoj.

Konferenciju je podržao i predsjednik Opštine Ulcinj, Genci Nimanbegu.

“Mi kao lokalna samouprava uvijek stojimo uz naše sugrađane koji ovdje žive i rade. Zato smo zahtijevali, te i dalje insistiramo da se izmjenama Zakona o morskom dobru ingerencija vrati lokalnim samoupravama. Tenderski postupak nije ni trebalo pokrenuti jer je sistem Morskog dobra doveo do puno nepoznanica u kom pravcu treba da ide koncesija za najbolji dio naše obale i naše teritorije,” istakao je Nimanbegu.

Napominje da to ne znači da su protiv investitora.

“Nikako ne smije ići glas iz Ulcinja da smo protiv investitora. Moramo biti odgovorni da svako ko želi da investira u naš grad cijeni nas, te radi u skladu sa našim potrebama i planovima. Stoga smo i pokrenuli proces za održavanje Skupštine Opštine Ulcinj, koja treba da se održi u četvrtak. Molim poslaničke klubove da ne svojataju tu ideju, jer ovaj grad pripada svima. Ovo je grad svih nas. Nama treba što veći konsenzus na koji način ćemo koristiti naša dobra i od koga će naši građani imati benefit,” saopštio je predsjednik Opštine.

Predstavnica udruženja “Restorani Ade Bojane”, Valentina Bogojević istakla je da od februara dogovaraju bojkot tendera, ali da ne žele da iza sebe ostave dugogodišnja ulaganje u restorane za koje kaže da su postali brend Ade Bojane.

“Mi, restorateri Ade Bojane od samog saznanja za novi cjenovnik ukazujemo da su nameti ogromni za opstanak naših biznisa. Ovakva cjenovna politika ne ide u prilog zakupcima. Naprotiv, dovodi u pitanje ekonomsku isplativost našeg posla. Raspisivanje tendera i iznenadna pojava investitora nas je uvjerila da ovo što se dešava je upravo protiv cijele naše zajednice i našeg grada koji se na ovaj način parče po parče želi rasprodati,” ispričala je Bogojević.

Prelja Škrelja, predsjednik Udruženja zakupaca plaža u Ulcinju podsjetio je da su se od 24. februara ove godine obraćali redovnim putem Ustavnom sudu, ali da do danas od Ustavnog suda, Vlade i JP Morsko dobro nisu dobili odgovor na dopise.

“Upućujemo poziv našem sugrađaninu Faruku Resulbegoviću, koji je u Ustavnom sudu, da napravi pritisak na svoje kolege da što prije daju odgovor, da znamo šta se dešava sa našom sudbinom. Mislim da su u obavezi da to rade i da nam se u najkraćem roku obrate", rekao je Škrelja.

Zabrinutost zbog procesa zakupa plaža izrazio je i direktor Turističke organizacije Ulcinj, Ćazim Hodžić.

“Mislim da u ovo vrijeme treba više da pričamo o tome kako da počnemo sa sezonom. Siguran sam da će se i ova tema završiti najkasnije do ponedjeljka. Nikako ne želimo da otjeramo investitore iz našeg grada, ali želimo da njegovo poslovanje bude uz dogovor sa lokalnom zajednicom, predsjednikom i državom,” poručio je Hodžić.