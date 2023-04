JEDAN OD PRETUČENIH SPORTISTA U BARU JE SIN POZNATOG PJEVAČA AL DINA!

Pjevač Aldin Kurić, poznatiji kao Al Dino, dao je intervju nakon što je njegov sin napadnut u Baru.

Izvor: Youtube/ RTVTK

Bosanskohercegovački pjevač Aldin Kurić, poznatiji kao Al Dino, nekoliko dana je u žiži otkako je u medijima odjeknula vijest da se njegov sin Harun našao među napadnutim sportistima u Crnoj Gori.

Mladi atletičari iz Bosne i Hecegovine koji brane boje Atletskog kluba Sarajevo napadnuti su prije nekoliko dana u Baru, a pjevač ne krije koliko je šokiran, ali i povrijeđen zbog ovog događaja. U emisiji "Novi dan" govorio je o incidentu, te istakao da je razgovarao sa roditeljima napadača.

"Ovo nije međudržavni sukob. Čovjek mi je potvrdio da nije na nacionalnoj osnovi. Pitao sam svog sina i rekao mi je da nije bilo psovki na nacionalnoj osnovi. Nije bilo nacionalno. Takođe, rekao mi je da izdaje apartmane Bosancima i da ne zna kako će ljude pogledati u oči. Skupljao je pare za kombi našim navijačima, 25 eura dao. Iz svega ovog se može izroditi velika opomena, ali i prijateljstvo", naveo je pjevač u emisiji "Novi dan" i dodao:

"Mom sinu će biti potrebno vremena da shvati da je oproštaj jedini način. Nisam vjernik praktikant, ja sam vjernik svih vjera. Od svake vjere sam uzeo ono što mi se sviđa. Moramo se dobro zapitati kud gonimo. Smiren um donosi rješenje. Krv se krvlju ne pere. Kako se pere fleka od krvi, pa pere se hladnom i čistom vodom. Pogledajte tu simboliku. Za sve naše gluposti ići će djeca u rovove, a majke u crnine. Ja to govorim ljudima. Vrijeme je da stanemo", kazao je Aldin Kurić.

Podsjetimo, osim brojnih hitova po kojima publika prepoznaje Al Dina, on se u centru našao i kada je pretrpio nasilje od bivše supruge.

"Te večeri sam normalno doveo sinove Arduani. Naš inače loš odnos dodatno je eskalirao zato što Harun nije želio da ide kod majke. Posle toga uslijedio je oštar verbalni sukob između nas dvoje, koji je ubrzo prerastao u fizički obračun. Arduana me je čupala za kosu i udarala, doslovno mogu da upotrijebim opis koji sam pročitao u nekom tekstu o nama: ‘Ubila me je kao vola u kupusu'", ispričao je tada i dodao da mu je najteže palo to što su njihovi sinovi, gledajući sve to, vrištali od plača pokušavajući da smire roditelje.

"Nisam vaspitan da ikada i pomislim na to da fizički nasrnem na ženu, pa se zbog toga ni u jednom trenutku nisam branio. Ali, preklinjao sam Arduanu da stane, da se zaustavi i pokuša da se urazumi, ne zbog mene, već radi naše djece. Razdire me bol što su naši sinovi prisustvovali ovom, za njih svakako traumatičnom događaju. Plašim se kako će se sve odraziti na njihov psihički razvoj. Nisam želio da se branim kada je moja supruga nasrnula na mene, samo zbog načina na koji sam vaspitan i zbog naše djece", dodao je.

Izvor: Printskrin, Youtube/Al Dino