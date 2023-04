SUPRUGA MOG BIVŠEG MUŽA MI JE NAJBOLJA PRIJATELJICA! Pevačica nekadašnjeg supruga zove USRED NOĆI - "Romeo ima 3 žene"

Pevačica Kaliopi Bukle sa prvim suprugom rastala se pre tri decenije, a sada je otkrila da je sa njim u sjajnim odnosima, kao i sa njegovom novom suprugom.

Izvor: Youtube/Željko Samardžić

Iako se sa prvim suprugom Romeom Grilom rastala pre 30 godina, Kaliopi ne krije da bivšeg partnera može da pozove u pola noći, a njegova supruga je čak došla i da je podrži na promociji novog dueta "Znam", koji je snimila s kolegom i prijateljem Željkom Samardžićem.

"Tada najviše mogu da ga zovem zato što je u studiju i radi. Znam gde je. Mi smo danas tu familijarno. Romeo je došao sa svojom suprugom, ona je moja najbliža prijateljica. Mi živimo tako. Uvek kažem da moje dete ima dve majke, malopre je Romeo rekao: 'Romeo ima tri žene'. Toliko smo se sprijateljili, da je tako", ispičala je pevačica.

Pevačica je prošle godine ostala bez oca, a tužne vesti je saznala na dan kada je ima zakazana dva koncerta zaredom - "Izgubila sam tatu prošle godine, to mi je jako teško palo. Dan kada su mi javili da je preminuo, imala sam koncert na Fruškoj Gori. Imala sam dva koncerta zaredom. Odradili smo sve vrhunski, ja sam pevala kao nikad, imala sam osećaj da je on pored mene, ali kada biste me sada za bilo koji detalj sa tog koncerta upitali, ja se ničega ne sećam. To mi je bilo jako teško. Život nosi sve. Treba da živimo u trenutku, sutra ne znamo šta će biti".

Kaliopi je govorila i o dugogodišnjem prijateljstvu sa Željkom Samardžićem - "To su ona prava i istinska prijateljstva. Ljudi u svetu šoubiznisa vole da pričaju koliko se vole, a onda dođe i neki skandal. Ovo naše prijateljstvo je čisto i normalno, familijarno", poručila je pevačica, na pitanje da li je nekada nešto prećutala Željku ili on njoj odgovorila je:

"Ne verujem. Jako smo transparentni. Govorimo o razmišljanjima, emocijama i zbog toga smo došli do ove tačke da možemo da kažemo: 'Idemo!'. Naravno, bez Romea ne bi bilo ove spontanosti. Sva sreća, pesma je tu, iz prve smo se pronašli u toj pesmi. U pesmi pronalazim dosta trenutaka koje poistovećujem sa njim, tako i ličnih, a najviše ima trenutaka svih nas".