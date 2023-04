DVA SATA RAZGOVARALI BEZ BUBICA, PRODUKCIJA DONIJELA HITNU ODLUKU! Zvezdan i Ana posle silnih skandala nikad bliži!

Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić su na njegovu inicijativu obavili razgovor u tajnosti u ranim jutarnjim časovima i prekršili jedno od glavnih pravila!

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić obavili su rano jutros dug razgovor u tajnosti, kada nisu koristili bubice na njegov zahtjev, a s obzirom na to da su ovim prekršili strogo pravilo Zadruge, oboje su kažnjeni odlukom Velikog šefa.

Razgovor Ane i Zvezdana je trajao dva sata, a zbog nepoštovanja pravila produkcija je donijela odluku da ih kazni sa po dva nedeljna honorara. Nije poznato o čemu su razgovarali, a do toga je došlo na Zvezdanovu inicijativu, kao i to da razgovor obave bez bubica.

"Neka je sankcionišu, ja ću to da platim. Smiješna je lova za to što sam htio da joj kažem, jer je to nešto životno. I niko ovdje ne govori istinu, te stvari su mi od životnog značaja i kako god ljudi gledali na ovaj rijaliti, to je samo rijaliti. Vidim da se pominje da smo ona i ja u nekom dogovoru...", rekao je Zvezdan kasnije u emisiji "Radio Amnezija" i napomenuo da će ostati dosledan svojoj odluci da više ne kaže nijednu ružnu reč o Ani, niti da je vrijeđa kao što je to ranije radio.