ZA SNAJKU SAM SPREMILA POSEBAN POKLON! Ceca u ležernom izdanju proslavlja rođenje Krstana - "Želim DESETORO UNUČADI!"

Svetlana Ceca Ražnatović izašla pred novinare u ležernom izadnju i progovorila o proslavi rođenja unuka Krstana.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

U velelepnoj vili u Ljutice Bogdana održava se velika proslava povodom rođenja Krstana Ražnatovića. Bogdana i Veljko Ražnatović postali su roditelji po drugi put, a porodica ne krije radost zbog pronove.

Mali Krstan rođen je na datum rođenja svog pokojnog dede Željka Ražnatovića Arkana, a ponosna baka ceo dan sabira utiske i emocije koje je preplavljuju. Ceca Ražnatović srećnija je nego ikad, a sa proslave je izašla kako bi razgovarala sa okupljenim medijima. U ležernom izdanju pričala je o svemu, te istakla i da je za snajku spremila poseban poklon.

"Veselim se. To je blagoslov od Boga, imam tu sreću da dobijem drugog unuka, ja se nadam da ću i imati desetoro unučadi. Divno je što se rodila na današnji dan, na Arkanov rođendan, sve se namestilo, rodio se na rođendan svog pokojnog deke. Beba je medena, liči na brata Željka. On je krofna, velika je beba. Plašila sam se da ga uzmem u ruke. Željko je video bebu, zvala ga je mama preko video poziva, on je rekao da je mali i da je sladak. Čekamo reakciju uživo", rekla je Ceca, a potom otkrila kako se Bogdana oseća:

"Bogdana i beba su sjajno, sve je dobro. Čuli smo se 780 puta danas, zvali smo je. Željko već jeste veselo i živahno dete, Krstan se toliko šutirao u stomaku."

Pogledajte 03:20 Svetlana Ceca Ražnatović Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Potom se osvrnula na darove:

"Za snajku imam poseban poklon, ona ne zna, želim da bude iznenađenje. Krstan će dobiti bezuslovnu ljubav. Voleli bismo da dobiju i devojčicu, tu bih baš bankrotirala. Anastasiji je žao što ne može da bude sa nama, ona čeka papire, ne može da izađe iz zemlje."

Ceca je u porodilište došla u komadima vrednim skoro 9 hiljada evra: