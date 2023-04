DANAS RIBA RIBETINA, A RADILA KAO ČISTAČICA U PANČEVU: Teodora prije popularnosti prala stepenice - "Taman za režije"

Pjevačica Teodora Džehverović je u centru pažnje zbog karijere, emotivnog života i atraktivnog izgleda. Njena majka je u jednom intervjuu otkrila i detalj koji niko nije znao.

Izvor: Instagram/teodoradzehverovic/printscreen

Pevačica Teodora Džehverović važi za jednu od najpopularnijih pjevačica na domaćoj sceni, a poslednjih nedelja je u centru pažnje zbog pojavljivanja na vječitom derbiju i utakmici Partizana nakon toga. Oba puta su fotoreporteri i kamermani zumirali ka tribinama kako bi ulovili atraktivnu pjevačicu, nakon čega su krenuli komentari na mrežama na račun njenog izgleda i ponašanja.

Na Instagramu Teodora objavljuje vruće snimke i klipove iz teretane zbog čega se nerijetko nađe na meti negativnih komentara, ali je sad jedan drugi komentar na detalj iz njene prošlosti napravio buru na mrežama.

Njena majka Gordana Džehverović je jednom prilikom pričala da su je sestre izbacile iz porodične kuće u Kačarevu, nakon čega se s djecom preselila u podstanare u Pančevo. Tom prilikom je otkrila da je po dolasku u zgradu gdje će živeti očistila cijeli ulaz, jer je bio prljav.

"Kad su sestre htele da me pošalju u ludnicu otišla sam s djecom u Pančevo iz Kačareva i postala sam podstanar. Kada sam ušla u zgradu u koju sam se uselila, vidjela sam da je sve prljavo i zapušteno, pa sam sa Teodorom rešila da sve to počistim. Ubrzo nakon toga sam se dogovorila sa stanarima da to radimo redovno za platu što nam je dobro došlo za plaćanje režija".

Korisnici na Tviteru su ubrzo ostavili komentar: "Teodora je bila čistačica (prije popularnosti).

Iako je zaista vulgarna, nekulturna i sve ovo za sta je prozivaju ...taj detalj iz prošlosti je zaista za pohvalu. Koliko vas bi, kao Teodora Džehverović, radilo to u tim godinama, ili bi vas bilo blam? Ajde iskreno?".