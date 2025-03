Ovogodišnja centralna bajramska svečanost povodom ramazanskog Bajrama održana je u Hadrovića džamiji u Podgorici.

Izvor: preentscreen/Instagram

Bajramsku hutbu reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata ef. Fejzića prenosimo u cijelosti.

Bismillahi-rrahmani-rrahim,

„Zaista vam je Allah zamijenio te dane boljim danima, a to su Kurban-bajram i Ramazanski bajram.” (Hadis)

Draga braćo i sestre,

Ispraćamo mjesec Ramazana koji smo proveli u postu i predanosti Stvoritelju. Njegove blagodati uživali smo u džamijama i domovima, u miru i slobodi. Radost iftara dijelili smo s ukućanima, prijateljima i komšijama. Post nam je obnovio strogost prema sebi a blagost prema drugima. Ojačao nam je sposobnost da vidimo svijet čulima siromašnih, bolesnih i obespravljenih, da ga osjetimo njihovim srcima. Podsjetio nas je na istinu da se snaga zajednice ne mjeri kapacitetom sile i moći koju posjeduje, već time koliko pomaže svojim najslabijim članovima. Obnovio nam je nadu da smo dosegli Allahovu (dž.š) milost i obećanu nagradu, jer svako čovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta – Post pripada Stvoritelju i On za njega posebno nagrađuje!

Zato je nastupajući Bajram praznik, radost i ljubav. Vrijedno li je svako ramazansko suzdržavanje ovoga dana, hvaljen neka je Onaj koji nam ga pruža!

Danas i ovdje, naša radost je dodatna jer Bajram klanjamo ponovo, nakon 70 godina, u obnovljenoj staropodgoričkoj džamiji iz 18. vijeka. Ovaj Božiji hram svjedok je istorijskog utemeljenja naše zajednice i želje da zajedno sa svima unapređujemo suživot u Podgorici i Crnoj Gori svih nas.

“I ne raspravljajte sa sljedbenicima Knjige osim na najlepši način”, kaže se u Kur’anu Časnom.

Nesporazumi i konflikti najčešće nastaju iz straha i neznanja. Kada upoznamo drugog, kada razumijemo njegovu priču, uvjerenja i vrijednosti, tada nestaje barijera nepovjerenja. Društva koja ulažu u obrazovanje o različitim kulturama i u inkluzivnu politiku, stvaraju atmosferu u kojoj nema mjesta za mržnju i podjele.

“O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali”, poručuje nam Stvoritelj u Kur’anu Časnom.

Ovdje smo pred tom istinom koja je temelj svake vjere, svakog moralnog zakona i svakog humanog društva – Bog nas stvara jednakima i slobodnima. Svako od nas dolazi na ovaj svijet s istim pravom na dostojanstvo, s istom vrijednošću u Božjim očima. Bez obzira na boju kože, naciju, pol ili bilo koje drugo lično svojstvo – svi smo mi dio iste ljudske porodice.

Ako nas Bog stvara jednakima i daruje nam slobodu izbora, nameće se pitanje: ko smo mi da jedni drugima uskraćujemo ta prava? Ko smo mi da sudimo, da ograničavamo, da oduzimamo slobodu drugome, dok sebi dajemo za pravo da je imamo u punoj mjeri?

Istorija nas uči da su upravo takvi pristupi donosili najviše patnje. Ropstvo, ratovi, diskriminacija – sve su to posljedice ljudske arogancije, posljedice trenutaka u kojima smo zaboravili da smo svi jednaki pred Bogom. Današnje stanje u svijetu jeste trenutak ovoga zaborava!

Sloboda nije privilegija, već dar koji dolazi s odgovornošću. Imamo pravo da biramo, ali imamo i dužnost da svojim izborima ne nanosimo bol i patnju drugima. Prava jednih ne smiju značiti uskraćivanje prava drugima. Prava jednih ne smiju značiti poniženje i tlačenje drugih.

Bog nam nije dao slobodu da bismo je koristili za tlačenje i nepravdu, već da bismo učili, rasli, voljeli se i pomagali jedni drugima. Prava vjera nije u riječima, već u djelima – u tome kako poštujemo druge, kako čuvamo njihovu slobodu i dostojanstvo. Ljudska prava nijesu milosrđe jakih prema slabima, niti većine prema manjini. Ljudska prava su pravda, ili ih nema!

Svakako, na kraju puta, svi ćemo stati pred Gospodarom, ne kao vladari i podanici, već kao potpuno jednaki pripadnici ljudskog roda.

Dragi vjernici,

Poslanik Muhammed a.s., nam je poručio da “ko od nas vidi neko zlo, neka ga ukloni rukom, a ako to ne može, neka to onda učini svojim jezikom. Ako ni to ne može, onda neka zlo osudi srcem, mada je to najslabiji oblik vjerovanja”.

Trinaest vijekova kasnije, poznati naučnik i mislilac Albert Ajnštajn ponovio je isto – da svijet neće propasti zbog zlih ljudi, već zbog onih koji gledaju i ne rade ništa!

Kao muslimani dužni smo do posljednjeg daha da pozivamo na dobro i odvraćamo od zla.

Zato, širimo bajramsku radost i nadu.

Neka Stvoritelj bude uz nas i sve pravedne ljude. Neka naša djela budu od koristi nama, našoj užoj i široj zajednici i cijelome ummetu. Neka se svijetlo vjere ogleda u nama kroz solidarnost, umjerenost, lijepu riječ i pažnju prema svima!

Neka zavlada pravedan mir u Svetoj zemlji i cijelome svijetu!

U to ime, muslimankama i muslimanima u zemlji i dijaspori čestiitam Bajram!

Bajram mubarek olsun! Gezuar Bajramin!