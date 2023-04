"LAJKOVALI SMO JEDNO DRUGOM FOTKE I..." Teodora konačno progovorila o odnosu sa Vildozom - Ne volim fudbalere!

Teodora Džehverović stavila tačke na spekulacije da je u vezi sa košarkašem Crvene Zvezde Lukom Vildozom.

Pjevačica Teodora Džehverović nedeljama je u centru komentarisanja i nagađanja da je ponovo zaljubljena u sportistu.

Otkako se pojavila na derbiju u hali Štark arena, glasine da je u emotivnoj vezi "s nekim košarkašem" se ne smiruju. Spajali su je sa Zvezdinim, potom i Partizanovim igračem, dok ona svoj komentar na ove priče nikad nije dala - sve do sada! Pjevačica je konačno odlučila da govori na ovu temu, te demantovala sve navode.

"Volim sportiste, ali uvijek bih prije izabrala košarkaša nego fudbalera! Nemam dečka, a i kada ga budem imala, kriću to od javnosti. Posle Nina, više ne govorim o momcima", započela je Teodora, pa prešla na priče da je sa Lukom Vildozom:

"Nisam sa Vildozom! Luka je prvo mene zapratio na Instagramu, pa sam onda ja njega. Lajkovali smo jedno drugom fotografije i tu se priča završila. Čim nekom poznatom prokomentarišem sliku, svi pomisle da smo u vezi! U to povjeruju, a ne vjeruju kad im kažem da mi je Nejmar pisao na Instagramu", istakla je Teodora, koja na pitanje da li je prije tri sedmice pratila s tribina derbi između Zvezde i Partizana upravo zbog mladog Argentinca odgovara.

"Gledala mi se košarka i brat mi je kupio karte. To je uradio mnogo prije nego što smo se Luka i ja zapratili na društvenim mrežama, ali kako to da objasnim ljudima?! Vidim da mnogi pričaju da uhodim Vildozu, da me je on odbio… Ispadam paćenica, iako ništa nisam uradila! Nikad nisam jurila za muškarcima, niti ću!"

Ona priznaje da sada sa 26 godina umije sa muškarcima:

"Došla sam u godine kada kapiram muški mozak… Doktorirala sam ga! Tačno znam šta treba da kažem, šta da prećutim, kako da se nasmijem… Konačno sam upoznala samu sebe. Svjesna sam svojih kvaliteta, odnosno vrlina, koje umijem da naglasim. Takođe i mana, koje znam da prikrijem. Veoma sam opuštena i vjerujem da baš zato privlačim muškarce, ali i žene", objasnila je.

