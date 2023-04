TEODORU DŽEHVEROVIĆ UCJENJUJU KUĆNIM VIDEOM? Audio snimak sa stenjanjem završio na Tviteru - "Stižu eksplicitni klipovi"

Teodora Džehverović navodno u problemu zbog bivšeg saradnika koji tvrdi da posjeduje njene eksplicitne snimke

Izvor: Instagram/teodoradzehverovic/printscreen

Pjevačica Teodora Džehverović navodno je žrtva ucjene bivšeg saradnika koji prijeti da će objaviti njen eksplicitni snimak da bi joj se osvetio zato što je raskinula saradnju s njim, piše Kurir.

Ista osoba je na društvenim mrežama objavila audio-snimak, koji već nekoliko dana kruži društvenim mrežama, na kojem se navodno čuje pjevačicin glas tokom se*sualnog odnosa.

"Taj Teodorin bivši saradnik u svom posjedu ima i video-snimak akcije koju je na Tiktoku objavio kao audio. Otkad je čula i vidjela da je to izašlo, ona je pod velikim stresom. Zato se i nije oglašavala, iako su je mnogi mediji zvali za komentar povodom ovog snimka, koji je za nekoliko sati postao viralan na Tiktoku i Tviteru. Svi su ubijeđeni da je autentičan i da se na njemu čuje Teodora. Mislila je da će to da prođe, ali kad je saznala ko stoji iza toga, postalo joj je jasno da se neće na ovom završiti", rekao je izvor Kurira i nastavio:

"U pitanju je jedan njen ogorčeni bivši saradnik koji ne želi novac, već želi da joj se osveti zbog toga što je bila nekorektna tokom njihove saradnje. On u svom posjedu ima i njene navodne eksplicitne video-snimke koje planira da plasira putem društvenih mreža. Da li će to uraditi i kada, to niko ne zna. Iako ona pokušava to da zataška, vrlo je vjerovatno da će on iz pakosti te snimke uskoro objaviti, što će biti veliki problem za Teodoru".

Teodora Džehverović je nedavno dospjela u centar pažnje zbog raskida dugogodišnje veze sa Ninom Čelebićem, ali i pojavljivanja na utakmicama Partizana i Zvezde. Iako su Teodoru spajali s košarkašima, ona je demantovala ove navode:

"Navijam za Partizan oduvijek, rođeni brat i tata mi navijaju za taj klub i onda sam ga i ja uz njih zavoljela. Više volim košarku od fudbala. Ne smijem da vam otkrijem koji mi je košarkaš najdraži, jer ćete me odmah spojiti s njim, a za tim nema potrebe", rekla je tada pjevačica medijima.