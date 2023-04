DANIJELA JE AVION ZA OVU MINU: Komšije Ognjena Amidžića razvezale jezik - "Namrštena k'o i sve ove nove mlade"

Komšiluk Ognjena Amidžića poredi "staru i novu" ljubav srpskog voditelja i otkriva da je novopečeni par "baš zaljubljen"

Izvor: Pink screenshot/Instagram/callmenaumi/danijeladimitrovska

Voditelj Ognjen Amidžić, autor emisije "AmiG šou" na Pink televiziji, nedavno je priznao da je u vezi sa koleginicom Minom Naumović koja u istoj emisiji ima svoj segment "Pazi Mina". Par je stupio u vezu nedugo nakon njegovog razvoda od manekenke Danijele Dimitrovski, a sada komšiluk voditelja otkriva da ga je viđao sa 20 godina mlađom partnerkom po kraju u kojem živi.

"Ne spava ona svaku noć tu koliko smo vidjeli nego samo kada mu sin nije tu. Ona je svakako donijela svoje stvari i renoviraju stan po njenoj želji. Ne znam šta da vam kažem, Danijela je bila žena za primjer ova mala, ništa mi nažao nije učinila, ali mi djeluje kao neko dijete", rekao je komšija koji živi u zgradi preko puta Ognjenove.

Radnici u prodavnici kažu da su ih viđali zajedno:" Vidimo ih da se prošetaju uveče, ali mnogo češće u kolima. Dolaze i odlaze zajedno. Ona je unijela stvari, mislim da živi kod njega. Ne javlja se nama jer nas i ne poznaje, ali on se uvijek uljudno javi. Brine o sinu, dolazi mu često. Meni je Danijela ljepša i prirodnija od ove ali to bolje on zna, nije sve ni u ljepoti. On ima ženu koja mu pomaže oko pospremanja stana i ona najčešće dođe u nabavku, Ognjen i ta nova su došli jednom po neke sitnice, rekla je prodavačica.

Pojedini su otkrili da je "Mina i ranije pokušavala da se probije u medijima", a potom je uporedili sa Ognjenovom bivšom suprugom.

"Za nju niko i ne bi znao da se nije pojavila kod njega u emisiji. Nju poznaje moja drugarica i pokušavala je ona u raznim medijima da se probije ali nije uspjela. Danijela je za nju avion, po vaspitanju, ponašanju i izgledu ali ukusi su različiti. Kažu da nije loša osoba ali mi nekako ne idu jedno uz drugo", rekao je jedan komšija, dok je drugi za Minu rekao:

"Ona je uglavnom namrštena kao i većina ovih mladih sada što im nikad “ovce nisu na broju” ali on deluje veselo i razdragano. Deluje da su oboje zaljubljeni, a godine nisu bitne tu. Danijelu ne viđamo od kada su se razveli, on dovede sina sam, ističe stariji komšija".