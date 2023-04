RAZVEO SE, SMUVAO 20 GODINA MLAĐU, A OVO MU JE PRVA ŽENA! Amidžić bio u braku i pre Danijele - Poslala mi prsten POŠTOM!

Nekadašnja voditeljka Milica Marković bila je prva supruga Ognjena Amidžića.

Ognjen Amidžić danima je u centru komentarisanja budući da je priznao da je ponovo srećno zaljubljen. Nakon razvoda od manekenke Danijele Dimitrovske, voditelj je uplovio u romansu sa 20 godina mlađom koleginicom Minom Naumović.

Lepa Mina i Ogjen sarađuju na njegovoj emisiji, a malo ko zna da je Amidžić i ranije "padao" na koleginice. Njegova prva supruga bila je nekadašnja voditeljka Milica Marković sa kojom je bio u braku do 2010. godine. Čak i dok su bili u braku, prva žena Ognjena Amidžića intirigirala je javnost budući da se sa voditeljem nije pojavljivala na javnim događajima, jer su čuvali privatnost isključivo za sebe.

Milica i Ognjen su se upoznali na televiziji gde je ona radila kao novinar informativne redakcije. Posle nekoliko godina provedenih na ovoj televiziji, Milica prelazi u PR sektor 2008. godine i od tada se retko pojavljuje u medijima. Oni su se nakon četiri godine braka razveli, a Milica sada radi kao PR.

Voditelj je jednom prilikom ispričao da mu je ona verenički prsten poslala poštom, kako bi je zaprosio kada se vrati sa puta.

"Bio sam na turneji sa 'Flamingosima' i Milica mi je poštom poslala verenički prsten koji je sama odabrala i kupila. Ostalo mi je samo da joj ga svečano predam kad se vratim. Pre toga sam joj nekoliko puta rekao da bih voleo da se uda za mene", rekao je Ognjen svojevremeno i dodao:

"Za to mi je inspiracija dolazila obično u vreme večere. Ona skuva špagete i svečano postavi sto, a ja, čim sednem, počnem da je zasipam izjavama ljubavi. Uvijeno sam je prosio najmanje sto puta i na kraju je ona napravila odlučujući potez. Davno sam sebi utuvio u glavu kako bi trebalo da se oženim do tridesete godine i to sam ostvario. U tom momentu želeo sam venčanje, jer sam pronašao pravu osobu s kojom sam bio u vezi tri i po godine i to je bila prava odluka. Prepoznao sam da je Milica ta, takve stvari se prosto osete, ljubav je nemoguće objasniti, jednostavno se dogodi", objasnio je.

