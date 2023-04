VOZE AUTO, A GLAVA IM JE NA DRUGOM MESTU! Oglasio se Đorđe David nakon udesa - nije bio sam, otkrio i kolika je ŠTETA!

Đorđe David se oglasio nakon što je u medijima odjeknula vest da je na Novom Beogradu imao saobraćajnu nezgodu.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot

U svim domaćim medijima odjeknula je vest da je pevač Đorđe David doživeo saobraćajnu nesreću koja se dogodila na Novom Beogradu.

U njegov automobil je otpozadi udario drugi auto u kojem su bili muškarac i žena, na raskrsnici ulica Bulevar Zorana Đinđića i Narodnih heroja. Na svu sreću nezgoda se završila samo materijalnom štetom, a pevač se sada oglasio i otkrio sve detalje. Kako je objasnio, krivica je u potpunosti na drugom vozaču i moraće da plati podosta jer je automobil koji Đorđe vozi veoma skup.

"Jeste, imao sam manju saobraćajnu nezgodu na Novom Beogradu, ali sve je u redu. Ljudi kada voze auto definitivno im je glava na drugom mestu. Čovek koji me je udario je kriv, a ja sam uglavnom u saobraćaju bezgrešan, eventualno što može da mi se desi je prekoračenje brzine i to neznatno", počinje David koji je istakao i da šteta na njegovom automobilu nije velika.

"Napravio mi je samo manju štetu na automobilu, ali mi je krivo jer čovek ima dvoje dece i moraće da plati malo više jer mi je auto skuplji, odnsno njegovo osiguranje. Inače, ovakvih udesa mi se godišnje dogodi oko četiri, pet puta i uvek tuđom krivicom. Sve to me iznervira jer onda kasnim, evo danas je trebalo da budem u Makedoniji u 17 časova na važnom sastanku i sada kasnim. No dobro, važno je da smo svi dobro", kazao je pevač koji u trenutku udesa nije bio sam.

"Bio sam sa mojom Anom, završavali smo nešto oko neke dokumentacije. Važno je da se završilo samo s materijalnom štetom, ali apelujem na vozače da se skoncentrišu u vožnji i uvek ovakve situacije iskoristim da ljudima to naglasim", zaključio je Đorđe David.

