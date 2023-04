OD BAKŠIŠA SAM MOGAO DA KUPIM ZGRADU: Šok tvrdnja folkera o kolegama - Pre bih prokockao stan, nego bio na NEČEMU!

Pevač Ljuba Aličić, koji se poslednjih godina povukao sa estrade, otkriva da većina njegovih kolega konzumira alkohol ili nedozvoljene supstance

Izvor: Youtube/printcreen

Pevač Ljuba Aličić, koji godinama živi u "zlatnoj kući u Šapcu", tvrdi da se na vreme izvukao iz kandži poroka, i pritom optužio pojedine kolege da "koriste svašta" kako bi noću izdržale naporne tezge i koncerte.

Aličić je dodao da bi se radije kockao nego što bi vreme provodio opijajući se po kafanama: "Kad bih mogao da biram da prokockam stan na ruletu ili se opijam u kafani, izabrao bih ovo prvo! Nema goreg poroka od alkohola jer uz njega, u većini slučajeva, idu još neke druge stvari. Cela estrada vam je primer za to, čast izuzecima. Mnogi uzimaju svašta da bi izdržali da pevaju celu noć na tezgama i nastupima, a to nije dobro. To je šok za organizam", rekao je Ljuba Aličić za Republiku i nastavio:

"Ja sam isto bio deo toga, ali kad sam bio mlađi. Međutim, nikad se nisam uništavao. Znao sam za meru. Sedeo sam s kolegama koji pre tezge počnu da piju, nastave dok pevaju i posle toga produže u kafanu. To je hronični alkoholizam. Druže, ako ne možeš da izdržiš posao bez nekog stimulansa, onda ga promeni. Zašto se porazboljevaše silni mladi ljudi, pa zato što ni o čemu ne vode računa. Grešio sam i ja, ali sam sebi rekao na vreme da to više neću da radim. Zato sad živim zdravo, imam određene zdravstvene probleme, ali oni nisu izazvani porocima".

Folker kaže da je sujeta sveprisutna u profesiji kojom se bavi, ali da će svako za sebe radije da kaže da je nema.

"Najviše sujete uvek je bilo u našem poslu i halapljivosti, nemojte da vas bilo ko od pevača laže. Moje kolege misle samo na novac, retki su oni koji ovaj posao rade iz ljubavi i zadovoljstva. To je najviše ona starija garda, moje generacije pevača. Nikad nisam ni kretao da pevam da bih se obogatio, već zato što sam imao talenat. Imao sam bakšiše kojima sam mogao da kupim zgradu, a dešavalo se da ne uzmem ni dinar. Tu vrstu sujete ne smete da imate ako se bavite ovim poslom".

