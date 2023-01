Sin folkera Ljube Aličića, koji je i sam pjevač i čak ima duetsku pjesmu s ocem, objašnjava kako izgleda njihov odnos

Izvor: YouTube/Emisija Premijera

Pevač Ljuba Aličić, koji živi u jednoj od najluksuznijih kuća u Šapcu, iz prvog braka ima sina Dejana Aličića, sa kojim nije u kontaktu. Dejan se takođe bavi pevanjem, svojevremeno je snimio duetsku pesmu s ocem, ali nisu u dobrim odnosima.

"Želeo sam da budemo u korektnim odnosima, ali to tatinoj supruzi ne odgovara, ne znam zašto! Za ovih 35 godina samo sam dva-tri puta tražio od njega da mi pozajmi neki dinar, kada mi je slabo išao posao, jer izdržavam ženu i ćerkicu. Ovako mi nikad ništa nije dao, a iskreno, nisam ni tražio. Maske su pale prošle godine, kada je trebalo da tata i ja pevamo u jednoj diskoteci van zemlje. Njegova žena je tad počela da plače i da mu preti da će se, ako bude pevao sa mnom, razvesti od njega. Posle toga smo imali nekoliko nastupa po Bosni, a ni tada nije pričao sa mnom. Obojica krenemo iz Šapca, svako za svoj groš i idemo na nastupe. Svako sedi za svojim stolom, kad dođe vreme da pevamo, izađemo zajedno na scenu i tamo je sve super. Posle nastupa svako ide na svoju stranu", rekao je Dejan svojevremeno domačim medijima.

I sam folker Ljuba Aličić je pričao da ne govori sa sinom "i da se tu ništa neće promeniti".

Pogledajte u kakvoj kući živi Ljuba Aličić:

Vidi opis OTAC GODINAMA NE RAZGOVARA SA MNOM: Ljuba Aličić pričao da je neradnik, on kaže - "To je sve zbog njegove žene" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Emisija Premijera Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Emisija Premijera Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/screenshot/Emisija Premijera Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 11 11 / 11

"Tačno je da ne govorimo i tako će i ostati. Pomagao sam mu i želeo da uspe u ovom poslu, ali on je neradnik i lenj. A postoji još jedan mnogo jači razlog koji ne želim da otkrivam za javnost". Ljuba Aličić je ranije izjavio da je mnogo puta pomagao prvom sinu, nakon čega se za Kurir oglasio dobro obavešteni izvor i rekao drugačije:

"Ljuba im ništa u životu nije učinio, Ankica se udala za njegovog sina Dejana još dok je on živio u nekoj mahali. Iznajmili su stan i kiriju za tri meseca platio im je Ljuba. To je sve što je on u životu uradio za svog sina Dejana, dao mu za tromesečnu kiriju. Da su se na njega oslonili, oni bi i dalje živeli na ulici. Ljuba se hvali po televiziji da im pomaže, a prstom nije mrdnuo za njih. Šta je za Ljubu jedan stan? Ništa, ali nije im kupio. I dan-danas Dejanu i Ankici pomaže njena baka Anđa, koja je dugo radila u Nemačkoj.

Baka im je u Šapcu kupila stan i kuću i redovno im šalje pare jer Dejan slabo radi. Ljuba neće da mu pomogne u poslu, nigde ne želi da ga progura iako može, pa i dalje peva po birtijama. Jednom ga je Ljuba odveo u Bosnu, on je za noć zaradio 3.000 evra, a sinu je dao 200 evra, kao i svim drugim muzičarima. Ma, to je sramota. Dejan je njegov sin iz prvog braka i verovatno se zato tako i ponaša prema njemu".