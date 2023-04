"KAĆA MI SPUŠTA SLUŠALICU KADA GA POZOVEM": Darko Lazić operisan, majka se nije čula s njim - za sve krivi TREĆU SNAJU

Majka Darka Lazića otkrila da se nije čula sa sinom nakon operacije uklanjanja viška kože

Izvor: Kurir/Ana Paunović

Majka folkera Darka Lazića nije se čula sa sinom nakon njegove operacije uklanjanja viška kože, a za ovu situaciju navodno krivi snaju Katarinu.

"Darko niti me je zvao niti znam kako se osjeća nakon operacije. Ništa ne znam. Plašim se da mu se nešto nije iskomplikovalo, pa da to kriju od mene. Ne znam šta ću ako mu se nešto desi. To je teška operacija. Pokušala sam da ga dobijem, ali ona mi spušta slušalicu", rekla je Branka Lazić za Kurir i nastavila:

"Ne znam šta je s tom ženom, da li je luda kad mi zabranjuje da popričam sa sinom? Kao da ga je omađijala. Darku ne može biti bolje nego kod svoje kuće i kad majka brine o njemu. Majka najbolje zna šta treba sinu. Ko zna kako mu je i da li ona uopšte zna kako da mu pomogne. Ona se samo bakće oko tih treninga, a njemu treba nega po cijeli dan. Znam da ne pjeva već neko vrijeme i da mora da miruje, plašim se da on to ne sluša i da ne leži uopšte. Da mu se to ne bi iskomplikovalo, najbolje bi bilo da dođe kući i da leži ovdje u Brestaču".

Darkova majka je ranije izjavila da "ne zna zašto mu je trebala ta operacija":

"S Katarinom nemam kontakt.Ona ga je sigurno na to nagovorila, sve je to njeno maslo. Loše utiče na njega, ali ko mene više išta pita? Darko je slijepo sluša kao da nema svoj mozak. Ja sve što saznam o sinu, saznam iz novina. Zaboravio je i kuću i sve nas. Pa šta ja imam da kažem o njoj lijepo, kada je i Darku zabranila da nas pozove na vjenčanje? Vi ste mi javili da su se uzeli. Čula sam i da je rekao da ga baš briga šta mi mislimo o njoj i da mi ne živimo sa njima. Da je pametan, on to ne bi rekao. Meni kao majci je to teško da slušam. To je sve zbog Katarine, ali nije on mali... Valjda će se jednom i on opametiti posle svega što je prošao u životu", poručila je bijesno Branka Lazić, pjevačeva majka.