SLIJEPO JE SLUŠA KAO DA NEMA SVOJ MOZAK! Majka Darka Lazića ogorčena na snahu - Sve je to NJENO MASLO!

Majka Darka Lazića, Branka, kaže da se rijetko čuje sa sinom i da nije ni znala da ide na operaciju, a za sve krivi njegovu ženu Katarinu s kojom nema kontakt.

Izvor: Instagram/darkolazicoffical

Darko Lazić se nedavno podvrgao još jednoj operaciji, nakon što je prije nekoliko godina zbog jedne jedva izvukao živu glavu, a njegova majka Branka Lazić za to je saznala putem medija i veoma je zabrinuta za sina otkako je u ljubavi sa Katarinom, s kojom se i oženio u tajnosti.

"Ne znam šta mi je sa sinom, niti gdje je, niti kako je posle te nove operacije. Meni on već mjesecima ništa ne priča, a i ne javlja se danima. Ova operacija mu nije trebala. Smanjio je kilažu i trenirao je, super je izgledao... Kakve sad crne operacije? Jako me je sve to nasjekiralo, pod velikim sam stresom otkad sam to čula. Bilo mi je i pozlilo. Ništa mi on o tome nije pričao, to sam vidjela u novinama", rekla je Branka za Kurir, pa prokomentarisala svoju novu snajku Katarinu.

"S Katarinom nemam kontakt. Ona ga je sigurno na to nagovorila, sve je to njeno maslo. Loše utiče na njega, ali ko mene više išta pita? Darko je slijepo sluša kao da nema svoj mozak. Ja sve što saznam o sinu, saznam iz novina. Zaboravio je i kuću i sve nas. Pa šta ja imam da kažem o njoj lijepo, kada je i Darku zabranila da nas pozove na vjenčanje? Vi ste mi javili da su se uzeli. Čula sam i da je rekao da ga baš briga šta mi mislimo o njoj i da mi ne živimo sa njima. Da je pametan, on to ne bi rekao. Meni kao majci je to teško da slušam. To je sve zbog Katarine, ali nije on mali... Valjda će se jednom i on opametiti posle svega što je prošao u životu", poručila je bijesno Branka Lazić, pjevačeva majka.

