Srđan Žika Todorović i njegova supruga Ana, pre pet godina su izgubili sina Dejana koji je imao samo 3 godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac Srđan Žika Todorović, jedan od naših najpoznatijih i najomljenijih glumaca, pre pet godina je doživeo tragediju. On i njegova supruga Ana, izgubili su sina Dejana koji je preminuo iznenada u njihovom porodičnom domu.

Todorović je nakon tragedije nastavio da radi kao voditelj jedne emisije, ali se povodom gubitka sina nije oglašavao. Sada je u jednom intervjuu prvi put govorio o gubitku i otkrio šta se dešavalo tog kobnog dana.

"Ja svaki dan gledam njegove slike i ljubim ga i gledam te neke snimke na mobilnom telefonu. Evo sad je bilo pet godina... Prošlo... Pet i po godina je sad kad dajem ovaj intervju. Još uvek nisam stao na noge. Sada radim neke rokenrol emisije i uopste me gluma više ne zanima", započeo je Srđan i ispričao kako je došlo do tragedije.

"Stavili smo ga na popodnevno spavanje, pustili smo ga pola sata duže i već je bilo kasno, bio je plav. Kad je došla hitna pomoć uradili su sve, ali doktorka je rekla da je prekasno", rekao je glumac, a potom zastao na trenutak.

"Slučajna iznenadna dečja smrt! To se zove kad dete umre u snu i obično se dešava deci od tri do pet godina. Naravno, radili su, kako se kaže ono kad gledaju krv da li je od nečega umro? I nisu našli ništa. I onda kad ne nađu ništa stave pod 'SIDS'. To je zvanična bolest koja postoji u Americi. Ja sam pričao sa nekim američkim parovima kojima je isto dete umrlo od SIDS-a. 'SIDS' neobjašnjivo, zašto? Ili na srpskom 'Slučajna dečja iznenadna smrt", otkrio je Srđan, koji se prekrstio i blago udario rukama o sto.

Vidi opis STAVILI SMO GA NA SPAVANJE, PUSTILI POLA SATA DUŽE I... Žika Todorović u suzama o smrti sina (3) - Ljubim njegove slike Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 17 17 / 17

Na pitanje da li je doživeo da ga sin nazove "tata", da li je počeo da priča i komunicira sa njim, rekao je "Da! Taman je postao dečak, dečak", rekao je glumac i zaplakao.

Ljubav sa suprugom Anom desila se na prvi pogled na Adi Bojani, koja traje dve i po decenije. Vole se istim intezitetom kao na početku veze, a gubitak deteta još više je utemeljila njihovu ljubav. Ona se još uvek nije pomirisa sa činjenicom da njenog sina više nema, i nije se oporavila.

"Nije još", kazao je Todorović.

Uprkos tragediji Todorović je zahvalan što je, bar kratko, osetio kako je to biti otac.

"Recimo, da Ana i ja nismo mogli da imamo decu pošto mnogi parovi ne mogu, da li bih bio srećniji? Ne znam. Ali, u svakom slučaju sam zahvalan Bogu što sam, eto, osetio kako je biti otac", ispričao je Srđan za Unu.