"PJEVAČICA SA PROPALOM KARIJEROM" - Sandra Afrika je ponizila, ona zadala žestok UDARAC: Ako treba, pozajmiću joj PARE!

Pjevačica Sandra Afrika potkačila je u jednom intervjuu bivšu učesnicu Zadruge, Draganu Mitar, nakon čega je uslijedio kontraudarac.

Izvor: PINK TV/printscreen/RED TV/screenshot

Dragana Mitar je svojevremeno dovođena u vezu sa Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom, biznismenom i estradnim menadžerom, koji je tada bio u vezi sa Sandrom Afrikom, a danas joj je poslovni saradnik s kojim je započela biznis s nekretninama. Tokom ljeta su se družili na Mikišinoj i Sandrinoj jahti, a njegove privatne prepiske sa Draganom, koje su izašle u javnost, tada su dodatno podgrijale, maltene potvrdile spekulacije da su imali mnogo više od pukog "druženja".

Sandra se sada osvrnula na glasine da je upravo njen bivši Mikiša finansirao jednu Draganinu operaciju nosa, a potkačila je i bivšu učesnicu Zadruge, Dalilu Dragojević.

"Ne znam, nešto sam načula... Ako je on platio, onda mora da je nos mnogo dobar. On kada plati, kada to uradi, to mora da je mnogo dobro! Očigledno je bilo mnogo loše prije toga, sada je Mikiša to sredio i mora da bude dobro", rekla je Sandra u emisiji "Ekskluzivno".

Tim povodom oglasila se i Dragana, koja je u svom stilu odgovorila: "Moj nos nije platio Mikiša… Imam sasvim dovoljno da mogu sama sebi finansirati svoje prohtjeve. Ne znam što je toliko boli moj nos?! Ako joj treba, ako hoće i ona da nešto operiše, nije problem, pozajmiću joj pare. Možemo čak i zajedno da uđemo u posao, da zajedno gradimo", našalila se Dragana, pa dodala: "Ne bih se bavila pjevačicama sa propalim karijerama. Neka brinu one o sebi, nek se bave sobom, a ne mnome i mojim nosem. Eto, toliko nastupa i obaveza imaju da stignu da isprate sve u mom životu".

Dragana Mitar je ponovo operisala nos, nakon što je prošlu intervenciju imala u oktobru. Do sada je samo nos operisla osam puta, a kako je rekla vjerovala je da će sedma operacija biti posljednja, međutim zbog komplikacija opet je završila u bolnici i u strahu je da se isto ne ponovi.