LETEĆE MOGU DA SE SLIKAJU NA NAŠOJ JAHTI I DA IDU! Sandra ponizila Dalilu i Draganu: Kad im PLATI, to mora da je dobro!

Pevačica Sandra Afrika progovorila je o svom bivšem dečki s kojim dana odlično sarađuje i pecnula bivše učesnice Zadruge Dalilu Dragojević i Draganu Mitar.

Sandra Afrika je posle raskida veze sa Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom, odlučila da nastavi poslovnu saradnju i prijateljstvo. Ljubav su ostavili po strani, a on joj je godinama unazad menadžer. Osim saradnje u muzici, Sandra i Mikiša su poslovnu saradnju proširili i na nekretnine i kako pevačica kaže, biznis im cveta. Oni su novac investirali u izgradnju stambeno-poslovnih zgrada, a pevačica je istakla i da su sve stekli zajedno

"Kada je dvoje ljudi normalno ili možda malo nenormalno kao što smo Mikiša i ja, može da funkcioniše. Šalu na stranu, mi smo se tako dogovorili. Ide nam fenomenalno taj posao i mislim da nešto što ide dobro ne treba menjati. U tom delu ga nisam promenila, to je taj poslovni deo", rekla je Afrika, a na pitanje ko zida, a ko meša malter, šaljivo je odgovorila:

"Meša malter onaj koji treba da meša malter, mi ne mešamo. Zidamo, gradimo... Ide nam odlično, prva zgrada je prodata, druga se prodaje. Moram da se pohvalim. Mikiša je u tome, on to zna. Ja sam tu uskočila, gde ću sa lovom? Bolje da se ulaže u pametne stvari".

Mikišu redovno povezuju sa brojnim damama sa javne scene. Pre Sandre je bio u vezi sa Slavicom Ćukteraš, a pevačica je otkrila kako gleda što je njen saradnik i bivši partner i te kako poželjan momak - "Da, opšte poznato. Pre mene, kada je Mikiša bio klinac. Samo kad sam otišla iz tog Šapca, sve će da bude dobro! Šalu na stranu, to pitajte njega o tim devojkama, ja ne ulazim toliko u njegovu intimu", poručila je Sandra.

Bivša učesnica Zadruge Dragana Mitar morala je da ode osmi put pod nož, a prošlog leta se pričalo kako joj je Mikiša platio sedmu operaciju nosa, što je ona oštro demantovala, te navode je sada prokomentarisala Sandra - "Ne znam, nešto sam načula... Ako je on platio, onda mora da je nos mnogo dobar. On kada plati, kada to uradi, to mora da je mnogo dobro! Očigledno je bilo mnogo loše pre toga, sada je Mikiša to sredio i mora da bude dobro".

Dalila Dragojević se tokom proteklog leta baškarila na jahti koja je u svojini Mikiše i Sandre, a fotografije su završile na društvenim mrežama, a Afrika je i na to imala komentar - "Mi sve što imamo, to je zajedničko. Sve te neke leteće moraće da se pomire sa tim. Nemam vremena stvarno da pričam o tim turistima koji dolaze da se slikaju i odlaze kući", ispričala je Sandra Afrika u emisiji "Eksluzivno".

