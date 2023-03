ZA ŠAMAR SAM DOBIO VIŠE NEGO ZVEZDAN ZA UBISTVO! Kristijan Golubović o Moki Slavniću: Okrene par telefona i to je u redu

Kristijan Golubović prokomentarisao je učesnika Zadruge Zvezdana Slavnića i njegovog oca Zorana Moku Slavnića, košarkaške legende.

Izvor: Kurir TV

Kristijan Golubović, koji je nedavno dobio dijete sa vjerenicom Kristinom Spalević, gostovao je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir telviziji i otkrio šta misli o Zvezdanu Slavniću, s kojim je bio neko vrijeme u Zadruzi i kojeg je, kako je rekao, precrtao, i o njegovom ocu, čuvenom košarkšu Zoranu Moki Slaviću.

"Ja sam Moku cijenio i cijenim ga i dalje kao košarkaša i čovjeka iz sporta. Kao prepričavača priča iz rijalitija uopšte mi se ne dopada. On nema šta na mene da bude ljut, nego na svog sina koji je pokazao jedno agresivno ponašanje tamo gdje nije trebalo da ga pokaže", smatra Kristijan Golubović, koji tvrdi da je Moka svojevremeno zaštitio svog sina.

Izvor: Youtube/Zadruga Official/MN press

"Legitimno je da otac zaštiti svog sina tako što okrene par telefona i obezbedi mu bolji smještaj u zatvoru i određene privilegije. Ja sam za šamar više dobio nego za on za ubistvo. Ja nekome udarim šamar i zbog toga dobijem pet godina i proganja me ova država i ovaj sistem 23 godine. A neko dobije deset godina za ubistvo, a odleži sedam! Šta bih ja dobio za ubistvo, da li su ljudi svjesni? U mom slučaju je mogao moj tata Kića istetovirani da nazove sudiju i da ga ovaj otjera u tri lijepe...ako me razumiješ. A Moki Slavniću se čine ustupci i to je sasvim u redu, jer je on ipak zaslužan građanin", rekao je Golubović u emisiji.