"ZVEZDAN JE NAŠAMARAO MOKU NASRED DORĆOLA!" Šok tvrdnje Anine kume u emisiji - 10 godina nije progovorio sa sinom!

Milena Kačavenda u emisiji iznijela šokantne tvrdnje na račun Zvezdana Slavnića.

Izvor: TV Pink/Screenshot/MONDO/Stefan Stojanović

Otkako je Ana Ćurčić kročila na imanje Zadruge haos između nje, Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić ne prestaje, a javnost bruji i o svemu što je Anina kuma Milena Kačavenda do sada ispričala za medije.

Nakon brojnih tvrdnji o tome da je Zvedan bio nasilan prema bivšoj supruzi, te da ju je branila i izvlačila iz njegovih kandži u raznim izdanjima, Kačavenda je navela i da je Slavnić jednom prilikom našamarao i svog oca, košarkašku legendu Zorana Moku Slavnića. Milena je gostovala u jednoj emisiji na "Red televiziji" i iznijela šokantne detalje.

"Šta reći o matoroj budali? Žalosno je što čovjek nije ostao tamo gdje mu je najbolje bilo, a to je sport... Međutim i on je prošlost, a sad bi želio da bude sadašnjost ne bi li i on valjda đipao sa sinom. Treba da ga je sramota jer 10 godina nije progovorio riječ sa sinom, koji ga je inače našamarao javno nasred Dorćola. Ima tu mnogo svjedoka", ispalila je Kačavenda.

"Zvezdan je našamarao svog tatu, tako je!", naglasila je.

Poslušajte: