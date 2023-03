"KRVAVU I POCEPANU JU JE IZBACIO NA ULICU" Anina kuma progovorila o STRAVIČNOJ SCENI, a Moki poručila ovo!

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić, progovorila o turbulentnoj protekloj sedmici, sukobima između njene prijateljice i njenog bivšeg nevjenčanog supriga Zvezdana Slavnića, ali o svemu što se dešavalo godinama, a nije poznato javnosti.

"Istina je živa, nisam se nadala da će se situacija mijenjati iz sekunde u sekudu. Sve što je rekao je slagao. Sad miješa Aninu ćerku, zeta i njenog oca. Ana je malo bolje. Ovo je njen rat, ja ga vodim spolja. Istina je da je on nju vezivao, polivao, pljuvao i vrijeđao. Neminovno je da joj je potrebna stručna pomoć", odogovrila je Milena.

Postavlja se pitanje zbog čega je prećutkivala sve to? Posle toliko godina, muž i žena su došli na televiziju i otkrili šta se u njihovim životima dešavalo godinama.

"Ja sama igrom slučaja postala heroina, žena kojoj se obraćaju žene koje su pretrpjele nasilje. Mene je kontaktirala žene iz Crne Gore, koja je rekla da trpi zlostavljanje, a ja je preusmjerila da se obrati institucuijama. Ona je prijavila nasilje. Onda se desilo da sam preusmjerila ženu iz Pirota, koja više nije živa. Njen muž je otišao u pritvor, a nakon dan i ubio, nakon što je izašao iz pritvora. Ako ti kažem da sam ja poslednja saznala od Ane da je podstanar u stanu u kom boravi, onda je sve jasno. Prikrivala ga je. Vidite da šta god ona da kaže, on je ućutka", rekla je Milena.

Spominju se kaiševi, vezivanj i se*ualno zlostavljanje. Koliko je Vama teško jer su iznijeli sve te tvrdnje?

"Jako mi je teško. Grozno, očajno. Dani su bili potrebni da sažvaćem sve što sam čula. Saznala sam da je ona bila 8 sati vezana za radijator jednom prilikom. Plakala je i takva došla kod mene u stan", rekla je Milena.

Da li je moguće da nastave odnos?

"Mislim da nema, 95 odsto sam sigurna u to. Kad izaže iz ''Zadruge'', ima puno drugarica koje će sve to da dokažu. Sad vidim koiko je situacija loša, jer joj prijeti svakodnevno."

Da li ste u kontaktu sa Aninom porodicom i djecom i njegovim ocem Mokom Slavnićem?

"Jesam, njima je jako teško. Ono što je strašno je što je njen sin znao manje, nego ćerka. Majka joj je očajna. Njegov otac Moka, koji je znao sve što je radio Zvezdan, a na kraju podržao sve to i istakao da je to ljubav. Je l' ovo ljubav, matori dripče?! On zna da je krvavu Anu izbacio iz kola, a ja je držala, nije htio da se miješa...", rekla je Milena.

Da li je Anđela bila glavni okidač da se sve ovo završi?

"Anđela nije svijesna u čije se ruke upušta. Razumijem da se ona zanijela i zaljubila. Anđeli Ana treba da se zahvali, jer je udaljila od Zvezdana. Anđelinim roditeljima želim da je izbave iz kandže predatora. Mora da padne i isplače se, kako bi ponovno ustala. Ona je tu sa se obvračuna sa njenim nekadašnjim životom."

Kako gledate na ljubav Anđele i Zvezdana?

"Tu nema ljubavi ni sa njene, ali ni njegove strane. Kad se neko druži sa njim, čovjek ga zavoli. On nema emocije prema ženama, hladan je. Car i on su dva frajera tamo, koriste djevojke kako stignu, kao što to rade i oni sa njim. S obzirom na to da je Zvezdan bivši robijaš, on je na odmoru. Njihova ljubav neće opstati."