SLUČAJNO MU PRONAŠLA PORUKE S BIVŠOM! Kija Kockar uhvatila Slobu kako je špijunura, sve ispričala - "Sam sebe je zeznuo"

Kija Kockar i Sloba Radanović su se razveli 2018. nakon što su u braku proveli pet godina, a sada je ispričala neke nepoznate detalje.

Izvor: Instagram/kijakockar

Kristina Kija Kockar je prilikom gostovanja u emisiji "Magazin In", gdje je pričala o braku i razvodu od Slobe Radanovića, otkrila da ju je bivši muž "špijunirao" putem aplikacije dok su bili u bračnoj zajednici.

Prvo je govorila o svom bivšem dečku i javno priznala da joj je žao što se nije udala za njega. "Moja baka je voljela mnogo mog prvog dečka. I dan-danas uvijek pominje kako je bio dobar dečko. Oboje smo sami, ali smo na potpuno drugoj strani svijeta. U Kini je, poslaću mu ovaj dio emisije, ali baka je bila u pravu. Kada bih vratila vrijeme, voljela bih da sam se zaista udala za tog dečka", priznala je Kija Kockar, pa otkrila koji je njen tip muškarca: "Zabavan, pametan, dobar domaćin. Ne treba mi imućan, dobar sam finansijski saradnik. Dobra sam sa investicijama".

Sa Slobom je provela u braku pet godina, a razvod je usledio nakon njegove javne prevare u Zadruzi s Lunom Đogani, u prvoj sezoni, u kojoj je Kockareva i pobijedila. Ljubav se neslavno završila, a Kija priznaje da joj nikada nije uputio nijednu ružnu riječ dok su bili zajedno, već je to pokazao na drugi način: "Bivši suprug nikada mi nije rekao lošu riječ za sedam godina vanbračne veze i dvije godine braka. Pokazao je na djelima".

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Dok su živjeli zajedno, 2015. ili 2016. godine, kako kaže, uhvatila je Slobu da je "špijunira", i to dok je ona bila u Abu Dabiju, a on u Beogradu. "Slučajno sam čačkala po laptopu i slučajno naišla na aplikaciju za praćenje, hteo je da me špijunira. Našla sam da se dopisivao s nekom bivšom djevojkom, sam sebe je zeznuo", ispričala je u emisiji "Magazin In".