UVEĆAVALA GRUDI 3 PUTA I SAD JE ZADOVOLJNA, ALI JEDNO NE USPJEVA! Sandra Afrika priznala šta bi još promijenila da može!

Sandra Afrika je korigovala na svom tijelu sve što joj se nije sviđalo i sada uživa u svom izgledu, ali jedno ipak ne može da promijeni.

Izvor: Instagram/sandraafrika

Sandra Afrika, koja na estradi važi za jednu od najzgodnijih i najatraktivnijih pjevačica, prije nekoliko mjeseci je ponovo doradila grudi i uvećala ih, a otvoreno je pričala o tome da je to treći put da koriguje silikone.

"O tome svi pričaju, ali da jesam, očigledno se vidi. Ovo je već treći put kako sam uvećala grudi, nije mogla ta veličina da se stavi odmah na početku i jednostavno imala sam želju da to bude veće. Mislim da ne pretjerujem i da je sve to srazmjerno. Tijelo se mijenja s godinama, sad sam krupnija i drugačija nego prije deset godina. Tada su te manje grudi išle uz moju figuru, a sada idu ove malo veće i to je to, više od ovoga neću", rekla je Sandra nakon korekcije u emisiji "Ekskluzivno", a tada je i priznala šta bi još na sebi promijenila - da može.

"Da može ta visina nekako da se promijeni, to bih sigurno promijenila, da budem malo viša, ali pošto ne može, nosimo što veće štikle i ostajemo na ovom", rekla je Sandra Afrika.

Pogledajte i neke od njenih najnovijih fotografija - s novim silikonima: