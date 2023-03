RADOJKA, NE IZAZIVAJ ME, IMAM TVOJE GLASOVNE PORUKE: Karleuša se obrušila na Daru Bubamaru - "Fotošop ne može baš sve"

Pjevačice Dara Bubamara i Jelena Karleuša nastavile sukob koji je trajao godinama.

Izvor: ATA Images/darabubamara_official

Pjevačice Jelena Karleuša i Dara Bubamara svojevremeno su bile prijateljice koje su javno podržavale jedna drugu, da bi potom nastupio period pun prozivki, pitanja "Kako Dara od Radojka" i izjava "puno košta". Prije nekoliko godina, kada je Bubamara održavala koncert u Areni, na binu s njom je izašla i Karleuša čime je nastupio period "primirja".

Sada su ponovo zaratile i to zbog pesme "Koka roka", koju je objavila Dara Bubamara, a koju je od kompozitora Milana Laće Radulovića ranije kupila Jelena Karleuša. Dara se oglasila ovim povodom i pecnula Karleušu, nakon čega je uslijedio i odgovor.

"Pjesma je davno urađena, Laća i ja smo to radili. Ja sam malo izmijenila tekst. Ja najavim, pa se kače za mene i za marketing, to je nedostatak njihovih pjesama, albuma, muževa. Ja sam uvijek napadana. Moje dobro pobijedi njihovo zlo. Dosta je tu laži. Šta je mene zaboljelo? Ne to što spletkare i rade, nego jer se spominje Laća koji je bio moj jako dobar prijatelj, a dečko više nije živ. Nema poštovanja prema njemu, Marini Tucaković, Futi...", rekla je Dara, nakon čega je reagovala i Jelena:

"Kontinuirano vrijeđanje mene i moje porodice od strane Radojke Adžić, pominjanje mog muža (valjda sam joj ja kriva što je razvedena, ne znam), omalovažavanje moje ličnosti, karijere i još mnogo vulgarnih i neobjašnjivih ispada, duboko me rastužuje. Rastužuje me jer sam jedina osoba koja joj je u životu pružila ruku i pomogla javno kada je to bilo potrebno.

Na sve to, opet sam pokazala da sam sažaljiva i nisam je tužila zbog neovlašćenog objavljivanja mog plaćenog teksta nego sam pokušala da joj objasnim da su i nju prevarili i Laća i Ljilja Jorgovanović tako što su i njoj naplatili i valili joj onaj bizar od teksta. Gdje je hvala?", rekla je Jelena, a potom pod nadimkom spomenula osobu bliskoj Dari Bubamari i priprijetila objavljivanjem poruka:

"Radojka pominje Laću... ne znajući da mi je slao njene glasovne poruke, godinama unazad. u mnogima Radojka vrijeđa sadašnju drugaricu tako da bi ovoj trokiralo i drugo oko kad bi čula. Da objavim? Ne izazivaj me Radojka. Ja tebe i tvoju porodicu ne diram, ali ako nastaviš da lupetaš moraću da isteram JK iz tvog imena".

Izvor: YouTube/Dara Bubamara

Za kraj Jelena je spomenula i Darin izgled i poručila: "Fotošop lica i tijela može da zamaskira tvoju ružnu spoljašnjost, ali ne i ružnu nezahvalnu ličnost. Zato ti se i desila pesma 'Koka roka', kao najveća kazna", poručila je Karleuša na instagram storiju.

