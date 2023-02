NA LJUBAVNICE BACA DRVLJE I KAMENJE, A BILA U VEZI S OŽENJENIM ČOVEKOM! Jovana Jeremić priznala da ni ona nije svetica!

Jovana Jeremić je bila u vezi s oženjenim čovekom, iako druge žene uvek osuđuje i zauzima oštar stav, a progovorila je o ovom iskustvu.

Izvor: RED TV/screenshot

Kad god može, Jovana Jeremić koristi priliku da osudi žene koje su ljubavnice, međutim voditeljka i sama u mladosti nije bila cvećka, jer je, kako priznaje, u jednom momentu bila u vezi s oženjenim čovekom i izvukla debelu lekciju. Progovorila je o ovom periodu, ističući da nikada više tako nešto ne bi ponovila.

"Samo jednom mi se to desilo i to kada sam bila vrlo mlada. Nije me koštalo koliko me je bolelo. U tu priču sam uvučena lažima i kad sam shvatila, odmah sam izašla iz te priče. Tad sam shvatila da muškarac mora biti razveden ili u fazi razvoda pre bilo čega što žena želi s njim", ispričala je Jovana, koja otkriva da trenutno ima puno udvarača.

"Mnogi bogati muškarci iz inostranstva se otimaju oko mene, to je istina. U pitanju su svetski ljudi. Trenutno sam u fazi biranja. Upravo sam se vratila s ručka na koji sam otišla u četiri sata, a vratila se kući u 23. Iskreno, ima više kandidata, upoznajem ih, ali ovaj put biram muškarca za ceo život. Dosad su to bili muškarci koji su bili pravi izbor za taj momenat, koji su me formirali, i zato danas znam šta hoću, a želim svetskog čoveka", izjavila je voditeljka Pinka, a uverena je u to da će joj se takva ljubav i desiti.

"Ne da sam sigurna, nego sam ubeđena da ću naći nekog ko će biti daleko jači od mene, u svakom smislu. Samo takav ide uz Jovanu. Ako ga nađem udaću se, ako ne - neću, ja sam inače ispunila formu", poručila je Jovana Jeremić za Scandal.

