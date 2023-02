NE MOGU DA JE OTERAM U ZATVORSKU LUDNICU! Đedović opleo po mnogima - Anabela je FOLIRANT, Zvezdan će tek PROGOVORITI!

Marko Đedović je postao voditelj Zadruge, pa otkriva koliko se toga promenilo i kakvo sada mišljenje ima o pojedinim zadrugarima.

Marko Đedović je nekada bio učesnik Zadruge, a nakon što je Milan Milošević raskinuo saradnju s TV Pink, došao je na njegovo mesto i postao voditelj rijalitija. Za tri sezone je zaradio novac za stan u centru Beograda, zna mračne tajne mnogih zadrugara, javno iznosi svoje stavove, pa je prokomentarisao i ljude s kojima redovno razgovara pred kamerama.

Pre svega, komentarisao je ljubavni trougao koji već duže vreme privlači pažnju i obeležio je Zadrugu 6, a otkrio je da planira da povuče tužbu protiv Miljane Kulić, koja mu je razbila glavu bubicom.

"Na celu tu priču gledam kao na projekat i nemam lični pristup. Međutim, kada si učesnik, to je druga priča. Prošle godine me je u mnogim slučajevima slomio Dejan, a nekim situacijama i Dalila. Lomila me je ta situacija, iako sam znao da je to najbolja stvar koja mu se dogodila u životu. I dan-danas me prozivaju da sam najveći manipulator koji se pojavio na ovim prostorima, ali istina je da nikome nije ništa loše donela. Sada kada ih pitam da li sam im nešto loše napravio, njihov odgovor je da su mi zahvalni za mnoge stvari. Kada je reč o nasilju, slama me svaka priča koja ima te elemente. Suština je da je Ana prevarena žena, a ne neko ko je za kusur pušten niz vodu. Takođe, u ovoj priči nemamo obe strane, a o tome će tek moći da se priča kroz mesec-dva dana", istakao je Đedović i dodao: "Kada bude krenula cela priča, Zvezdan će zasigurno izneti mnoge stvari o Ani. Teško da će pričati o onome za šta ga je optužila. Takve stvari ljudi ne priznaju ni na sudu, ni u Haškom tribunalu, i niko nije budala da javno prizna ako je to zaista radio".

Otkrio je da je situacija među njima neprijatna i puna tenzije, kao i da se zadrugari ne plaše Zvezdana, kao što se komentariše na društvenim mrežama. "Čega možeš da se plašiš na televiziji? I ja sam se zamerao Janjušu, polivao ga vodom i vređao kad je bio sa Majom, a ostavio ženu za koju je govorio da je najviše voli", rekao je, pa priznao šta sada, nakon što je razočarala naciju svojim sramnim postupcima, misli o Anđeli Đuričić, koju lično poznaje.

"Anđela je nakon učešća u Zadruzi 5 pokazala indicije da nije baš tako čedna i bajna kako se predstavila. Viđala se sa Mensurom, Franom, videla se sa Stefanom Karićem, bila je u kontaktu sa Filipom Carem... Napolju sam se jednom video sa njom, jer ne želim da se viđam sa ljudima koji jedno pričaju, a drugo rade, kojima se reči i dela ne poklapaju. Privatno imam problem sa ljudima koji pričaju ono što misle da želim da čujem", rekao je, a vezu Anđele i Zvezdana nakon Zadruge komentariše: "Udario bi tuk na luk, idi mi - dođi mi. Anđela je impulsivna i teško je to trpeti. Pogotovo kada nije u pravu, a vrišti ljudima nad glavom. Mislim da ne postoji šansa za pomirenje s Anom i verujem da su mnogi Anini potezi bili iskalkulisani, jer ne želi da ga diskvalifikuje i zaduži. Svaki put mi je na intervjuu rekla da se ne bi pomirila. Anđela voli Zvezdana i to se vidi, a kada je reč o njemu, mislim da je on nju voli sve više i više. Nemoguće da bi nekog kog ne voliš poljubio u stopala. Ja nemam fetiše, ali znam šta su. Mnogi ljudi njeno ponašanje opravdavaju stepenom zaljubljenosti".

"Sa Marijom sam u korektnim odnosima i to tako traje sve dok pojedini ljudi napolju ne počnu da je truju protiv mene. U tim situacijama ona počne da me pljuje, a to sve dođe do mene. Još se sudim sa njom zbog napada u Zadruzi, ali Miljanu ne mogu da oteram u zatvorsku ludnicu. Ispašću čovek i povući ću tužbu, jer ne želim da Miljanu kljukaju tabletama. Oprostio sam joj", rekao je za Mariju i Miljanu Kulić, a potom progovorio o odnosu sa ANabelom s kojom je bio blizak u trećoj sezoni Zadruge.

"Sa Anabelom nisam ostao u dobrim odnosima, jer je ona folirant klasični. Njima je normalno da se tuku, svađaju, makljaju... Rekla je da mi je zamerila zbog stvari koje sam izgovorio za Lunu, a najstrašnije stvari koje sam izneo o njenoj ćerki Anabela mi je sama rekla. I da je bila sa Gastozom, i za polne bolesti, i za nasilje... Došao sam do zaključka da možda Luna i nije toliko loša, ali nisam opravdao njeno ponašanje prema majci, kakva god ona bila. Otkad sam joj upoznao roditelje, mislim da je Luna najbolja moguća verzija od genetskog materijala koji joj je ponuđen", smatra Marko Đedović.