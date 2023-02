PLJUŠTE PORUKE U DM I SVI HRABRI! Snežana Dakić oplela po devojkama i muškarcima - "Oni nezainteresovani, a one poštene"

Snežana Dakić je navela kako gleda na odnos žena i muškaraca, odnosno na mlađu populaciju za koju smatra da se lažno predstavlja.

Izvor: Instagram/SnezanaDakic

Muško-ženski odnosi su večita inspiracija i tema o kojoj se može polemisati iznova i iznova, a ovaj neizbežan deo života prokomentarisala je i Snežana Dakić, koja se osvrnula na današnje ponašanje muškaraca i žena. Njen stav je da se mladi danas ponašaju u skladu sa onim "šta će drugi misliti", umesto da rade ono što njima prija.

"Postavljaju se jako odbojno, a sve su došle i namontirale se ne bi li im neko prišao. Kada vi izađete, to su desetine stolova i sve same devojke. Pa to su pale pare za frizuru, za profesionalnu šminku, to su se platile čarape, štikle. Bezveze, nikog nemaš da upoznaš. Izgubio se momenat da možeš s nekim da ćaskaš bez krajnje namere", navela je Snežana u svojoj objavi na Instagramu i osvrnula se na muškarce koji se trude da izgledaju nezainteresovano.

"Strah od odbijanja kod muškaraca u kombinaciji sa strahom od osude kod žena rezultira lošim provodom i time da se niko ne smuva na kraju. A onda pljušte poruke u DM i svi hrabri, a u klubu se ignorisali. Oni nisu bili zainteresovani, a one su bile poštene. Eto, to vam se zove moral, tačnije - lažni moral", pojasnila je voditeljka.