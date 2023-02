"NE BIH IM DAO KAP KRVI DA IM TREBA DA PREŽIVE": Otac odbjeglih jutjuberki ŠOKIRAO u lajvu

Otac jutjuberki Nađe i Anđele Đorđević u lajvu poručio i da bi "prije oprostio supruzi nego ćerkama"

Izvor: YouTube/screenshot

Jutjuberke Anđela i Nađa Đorđević prije izvjesnog vremena su se našle u centru pažnje medija, kada je njihov otac Zoran Đorđević obavestio pratioce na Jutjubu da su njegove ćerke nestale.

Nakon nekoliko dana je otkrio da su ga ćerke zapravo napustile, a da je sa njima "nestala" i njegova supruga. Sada, četiri mjeseca kasnije, javnost i dalje čeka obraćanje jutjuberki ovim povodom, a njihov otac u lajvu poručuje "nikad im neće oprostiti".

,Zoran je u lajvu šokirao pratioce kada je izjavio "da im ne bi dao kap krvi", zbog čega su pojedini oštro reagovali.

"Kad su one otišle meni je bilo jako teško. Meni je i sad teško. Ja se nikada neću pomiriti sa njima. Sutra kap krvi da im treba da prežive ne bih im dao. Prije bih se pomirio sa Tinom, koju sam ja birao i koja je birala mene, nego sa Anđelom i Nađom", rekao je Zoran, što je uznemirilo njegovog partnera u lajvu.

"Uuu, Zorane ne moj to govoriti", rekao je on, na šta je Zoran odgovorio: "Jako sam povrijeđen. Imaćeš sutra dijete. Vidjećeš kad ga budeš podigao, kad im budeš dušu dao. Ne interesuju me balkanski standardi".